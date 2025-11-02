Μακελειό στα Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου - Τι εκτιμά η ΕΛΑΣ

Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια της Κρήτης μετά το μακελειό του Σαββάτου (1/11), με πάνοπλους αστυνομικούς να «χτενίζουν» το χωριό από νωρίς το πρωί της Κυριακής (2/11).

Όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μία σύλληψη και μια προσαγωγή.

Δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση

Η αναζωπύρωση της βεντέτας οδήγησε στον θάνατο τον 39χρονο Φανούριο Καργάκη, ο οποίος συναντήθηκε στην είσοδο των Βοριζίων με έναν άνδρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φωνές έγιναν πυροβολισμοί.

Η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, όπως είχε γίνει γνωστό, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση στη σορό του δεν έχει ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, οι αρχές φοβούνται την εκδήλωση νέων επεισοδίων στο χωριό. Εκτιμούν ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας και γι' αυτό αποφασίστηκε η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η κηδεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η κηδεία της 56χρονης γυναίκας που επίσης πέθανε στο περιστατικό δεν έχει οριστεί ακόμη.