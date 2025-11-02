Ελλάδα Βεντέτα Κρήτη Θάνατοι Δολοφονίες Local News

Μακελειό στα Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου - Τι εκτιμά η ΕΛΑΣ

Μέχρι στιγμής για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγιναν μία προσαγωγή και μια σύλληψη.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου
Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια της Κρήτης μετά το μακελειό του Σαββάτου (1/11), με πάνοπλους αστυνομικούς να «χτενίζουν» το χωριό από νωρίς το πρωί της Κυριακής (2/11).

Όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μία σύλληψη και μια προσαγωγή.

Δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση

Η αναζωπύρωση της βεντέτας οδήγησε στον θάνατο τον 39χρονο Φανούριο Καργάκη, ο οποίος συναντήθηκε στην είσοδο των Βοριζίων με έναν άνδρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φωνές έγιναν πυροβολισμοί.

Η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, όπως είχε γίνει γνωστό, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση στη σορό του δεν έχει ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, οι αρχές φοβούνται την εκδήλωση νέων επεισοδίων στο χωριό. Εκτιμούν ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας και γι' αυτό αποφασίστηκε η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η κηδεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η κηδεία της 56χρονης γυναίκας που επίσης πέθανε στο περιστατικό δεν έχει οριστεί ακόμη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Βεντέτα Κρήτη Θάνατοι Δολοφονίες Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader