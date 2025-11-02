Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Σπαρακτικό μοιρολόι, κραυγές και κατάρες

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής 2-11-2025 η σορός του 39χρονου άνδρα, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.



Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Σπαρακτικές κραυγές, λυγμοί αλλά και κατάρες που έμοιαζαν σαν ριπές από καλάσνικοφ στις καρδιές όλων όσοι βρέθηκαν εκεί για να κλάψουν τον νεκρό, όπως επιτάσσει το έθιμο. Πόνος απύθμενος και μίσος λυσσαλέο για τους «σκύλους», όπως φώναζαν, που «θέρισαν» τον καλύτερο τους.

Σπαρακτικό το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, ενώ στο σπίτι έχουν συρρεύσει δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδερφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για την συμφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cretalive.





Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι τη Δευτέρα (3/11) στις δύο μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Ποινική δίωξη για 5 άτομα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τους 2 νεκρούς

Τέσσερις τουλάχιστον βολές, από βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, δέχθηκε ο 39χρονος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση στην 56χρονη γυναίκα, που επίσης έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του μακελειού, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ η σορός του αναμένεται απόψε στο χωριό. Ισχυρότατες παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, εστάλη την Κυριακή (2/11) στον εισαγγελέα, από την Ελληνική Αστυνομία, η δικογραφία για το μακελειό, η οποία περιλαμβάνει, ως κατηγορούμενους για εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή, πέντε άτομα. Πρόκειται για τους δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και τρεις ακόμα από την ίδια οικογένεια.



Σύμφωνα με την αστυνομία και οι πέντε αυτοί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και άλλο προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί.



Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη σφαγή στα Βορίζια/Φωτ. EUROKINISSI

Με βάση τη δικογραφία που συνέταξε η αστυνομία, ασκήθηκαν ήδη από τον εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για τους δύο τραυματίες και τους τρεις αναζητούμενους, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Οι δύο τραυματίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίωξη, είναι γενική, ενώ η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία, που αποτέλεσε την αφορμή για όσα τραγικά ακολούθησαν.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πίσω από την έκρηξη είναι κάποια από τις δύο οικογένειες και μέχρι στιγμής, επισήμως, οι δράστες είναι άγνωστοι. Ωστόσο έχει ερευνηθεί σχολαστικά ο χώρος και έχουν ληφθεί στοιχεία από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση.



Υπενθυμίζεται ότι Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα φτάσει αύριο ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, έξι ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Φωτο: INTIME NEWS





Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται τρία ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).



Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δέκα οικίες.



Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, δύο καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και εννέα μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.



Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ