«Φρούριο» τα Βορίζια λίγο πριν την κηδεία - Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε κάθε είσοδο του χωριού

Σε καθεστώς υψηλής επιφυλακής παραμένουν τα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το μακελειό του περασμένου Σαββάτου (1/11) που σόκαρε το πανελλήνιο και αναβίωσε μια πολύχρονη βεντέτα μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

Από την αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και μια 57χρονη γυναίκα, ενώ τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής, στο σπίτι της οικογένειας Καργάκη συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να θρηνήσει τον πατέρα πέντε παιδιών, σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης και έντασης.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας – Σωματικοί έλεγχοι σε κάθε είσοδο του χωριού

Η κηδεία του 39χρονου αναμένεται να τελεστεί σήμερα, Δευτέρα (3/11), στις 14:00 το μεσημέρι, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι Αρχές, φοβούμενες αναζωπύρωση της βεντέτας, έχουν τοποθετήσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε όλα τα σημεία πρόσβασης προς το χωριό.

Όπως έγινε γνωστό, από χθες όσοι προσέρχονταν στο σπίτι της οικογένειας του θύματος για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους υποβάλλονταν σε σωματικό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν φέρουν όπλα.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Στο μικροσκόπιο τέσσερα αδέλφια – Ερευνώνται και νέα πρόσωπα

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται πλέον σε τέσσερα αδέλφια και ένα ακόμη συγγενικό πρόσωπο, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή. Δύο από αυτούς, 25 και 30 ετών, έχουν ήδη συλληφθεί και νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται και εκτιμάται ότι κρύβονται σε ορεινές περιοχές του νομού Ηρακλείου.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο νεόκτιστο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία θεωρείται πως ήταν η σπίθα που πυροδότησε τη νέα αιματοχυσία. Ωστόσο, τα στόματα στο χωριό παραμένουν κλειστά, με τις μαρτυρίες να είναι ελάχιστες.

Νέα τροπή – Εμπλοκή και τρίτης οικογένειας

Την ίδια ώρα, η υπόθεση φαίνεται να παίρνει νέα διάσταση, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ενδέχεται να εμπλέκεται και τρίτη οικογένεια, συγγενική με τη μία από τις δύο βασικές. Ορισμένα μέλη της, μάλιστα, είχαν ενεργό ρόλο σε παλαιότερες αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω το σκηνικό των ερευνών.

Το σπίτι της βεντέτας στα Βορίζια

Ποινικές διώξεις στους δύο τραυματίες

Εις βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Οι κατηγορούμενοι είναι ο 25χρονος αδελφός του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός το βράδυ της Παρασκευής (31/10) και ένας ξάδελφός του.

Επιπλέον, συνελήφθη άλλο ένα μέλος της οικογένειας για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ προσήχθη και νεαρός αγρότης που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Η αφορμή της σύγκρουσης

Η πολύχρονη έχθρα ανάμεσα στις δύο οικογένειες, που σχετίζεται με κτηματικές διαφορές και παλιές υποθέσεις ζωοκλοπής, αναζωπυρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές και θεωρείται το έναυσμα για τη φονική σύγκρουση που ακολούθησε το επόμενο πρωί.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη σφαγή στα Βορίζια/Φωτ. EUROKINISSI

Το χρονικό του μακελειού

Το πρωί του Σαββάτου (1/11), ενώ αστυνομικοί και πυροτεχνουργοί ερευνούσαν το σημείο της έκρηξης, μέλη της άλλης οικογένειας βρέθηκαν στο χωριό, με το κλίμα να εκτρέπεται γρήγορα σε αντιπαράθεση.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ένταση μετατράπηκε σε ένοπλη σύγκρουση, με δεκάδες σφαίρες να πέφτουν. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχθηκε τέσσερις σφαίρες και έπεσε νεκρός, ενώ η 56χρονη νοσηλεύτρια από τα Χανιά, που είχε επισκεφθεί το χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της, σκοτώθηκε από τραύμα στον θώρακα.

Η επόμενη μέρα

Τα Βορίζια έχουν μετατραπεί σε φρούριο, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της ΕΚΑΜ να περιπολούν διαρκώς την περιοχή για να αποτρέψουν νέα επεισόδια. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους υπόπτους, να διαλευκάνουν ποιος έδωσε την εντολή για την επίθεση, και να επαναφέρουν την τάξη στο χωριό που εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς φόβου και σιωπής.