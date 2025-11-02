Μακελειό στα Βορίζια: Οι ζωοκλοπές, οι κτηματικές διαφορές και ο σασμός που δεν έγινε

Συνεχείς και συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη βεντέτα και το μακελειό που βύθισε στο πένθος, την απόγνωση και την αγωνία για το αύριο το χωριό Βορίζια, στην Κρήτη.

Στενό συγγενικό πρόσωπο της μιας εκ των δύο αντιμαχόμενων οικογενειών δίνει τη δική του διάσταση στο τι συνέβη αλλά και πώς ξέσπασε ο «πόλεμος» στο χωριό Βορίζια.

Οι λόγοι της σύγκρουσης

Η σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε για δυο βασικούς λόγους:

Ο πρώτος είναι πως η μια οικογένεια κατηγορεί την άλλη πως έδωσε στοιχεία στην αστυνομία που οδήγησαν στην σύλληψη και προφυλάκιση δύο μελών της οικογένειας, δηλαδή του πατέρα και του γιου που αφορούσε κύκλωμα ζωοκλοπών.

Η μια οικογένεια έχτισε σπίτι στο Ξετρύπι, που θεωρείται προπύργιο της άλλης οικογένειας. Με λίγα λόγια, η μια οικογένεια αποφάσισε να χτίσει εκεί που θεωρείται περιοχή της άλλης.

Ο ίδιος άνθρωπος μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» ισχυρίζεται πως:

Μετά την βόμβα που μπήκε στο σπίτι, η άλλη οικογένεια πανηγύριζε χτυπώντας με καλάσνικοφ στον αέρα.

Το Σάββατο το πρωί ο νεκρός ήταν αυτός που βγήκε με το αυτοκίνητο και γάζωσε την συγγενή του.

Η δική του οικογένεια που ήταν έτοιμη για τα αντίποινα και τον σκότωσε.

Εξαφανισμένος ο γιος της 56χρονης

Όμως, αυτό το πρόσωπο είπε και κάτι ακόμα που έχει την σημασία του. Σχετίζεται με τους νεκρούς. Εκφράζει φόβους για το αν ο γιος της αδικοχαμένης γυναίκας βρίσκεται στη ζωή, καθώς το κινητό του είναι κλειστό και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Ποιος σήκωσε πρώτος τα όπλα;



Την ώρα που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ από τις μαρτυρίες αλλά και από τις καταθέσεις που λαμβάνουν, προκειμένου να ταυτοποιήσουν όλους τους δράστες του μακελειού τα σενάρια γύρω από τον άνθρωπο που σήκωσε πρώτος το πιστόλι δίνουν και παίρνουν.



Τις τελευταίες ώρες οι καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών αλλά και των υπολοίπων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ που έχουν «εγκατασταθεί» στα Βορίζια Ηρακλείου φαίνονται να ξεδιαλύνουν το τοπίο για το μακελειό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος κύκλος των βίαιων αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο οικογενειών φαίνεται να ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.



Μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων οικογενειών υπήρχαν σοβαρές διαφορές, τις οποίες πίστευαν ότι έπρεπε να λύσουν. Οι κτηματικές διαφορές ήταν ένα από αυτά τα ζητήματα, ωστόσο κάποιοι από τους «συμφιλιωτές» που επιχειρούσαν τον σασμό ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν βρίσκονται πια εν ζωή και αυτό φαίνεται πως έχει τη σημασία του.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από την Κρήτη αλλά και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δέκα κατ' οίκον έρευνες οι οποίες επαναλαμβάνονται και σήμερα.



«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.





«Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Φρουρούνται δύο από τους τραυματίες



Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κυρία Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.



«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.