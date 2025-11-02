«Φαρ Ουέστ» στα Βορίζια: Προσαγωγές και συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ - Βρέθηκε αδήλωτη καραμπίνα

Πάνοπλοι αστυνομικοί από τις πρώτες πρωινές ώρες «χτενίζουν» τα Βορίζια και την ευρύτερη περιοχή αναζητώντας άτομα που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν γίνει μια προσαγωγή και μια σύλληψη, στην κατοχή ενός εκ των δύο βρέθηκε μία αδήλωτη κυνηγετική καραμπίνα. Πρόκειται για μέλη των δύο οικογενειών που σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο στο χωριό.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς αναζητούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι αλλά και τα όπλα πού χρησιμοποιήθηκαν.

Σε σχετική δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε: «Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή 10 κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί 8. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Το χρονικό της φρίκης

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν τα μέλη των δύο οικογενειών, που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ένταση συναντήθηκαν τυχαία στο δρόμο, μέσα στο χωριό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 39χρονος Φανούριος Καργάκης συναντήθηκε στην είσοδο των Βοριζίων με έναν άνδρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φωνές έγιναν πυροβολισμοί.

Ο 39χρονος έπεσε νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά. Η συμπλοκή επεκτάθηκε, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά όπως σε σκηνές φαρ ουέστ, μέσα στους στενούς δρόμους του χωριού.

Ανάμεσα στα θύματα, και μια 56χρονη γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Άλλη μια γυναίκα –η αδελφή της– τραυματίστηκε, ενώ μια 26χρονη νοσηλεύεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση.



Tο πρώτο χτύπημα φέρεται να είχε γίνει λίγες ώρες νωρίτερα, όταν εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε σπίτι της μίας οικογένειας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το περιστατικό αυτό πυροδότησε τη φονική αλυσίδα που ακολούθησε.