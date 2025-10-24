Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Η ώρα της απολογίας για τον 18χρονο - Τι θα υποστηρίξει

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα θα βρεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου 2025 ο 18χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε την 54χρονη μητέρα του με μία πετσέτα, στο χωριό Φλαμουλάκι στα Τρίκαλα.

Ο 18χρονος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή την Τετάρτη (22/10), ωστόσο δεν απολογήθηκε, αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.



Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο 18χρονος θα υποστηρίξει στην απολογία του ότι δολοφόνησε τη μητέρα του μετά από καυγά που προηγήθηκε και ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμώ ψυχής και δεν ήταν προμελετημένο.

Παρά τα όσα κυκλοφόρησαν από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το στυγερό έγκλημα εξάλλου, οι δικηγόροι του με ανακοίνωση που εξέδωσαν τονίζουν ότι ο 18χρονος δεν έχει μιλήσει για την πράξη του.



«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη "ιδιαιτερότητα" της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις.



Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι Νίκος Μίστρας και Νίκος Αλεξίου.