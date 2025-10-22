Τρίκαλα: Βασανιστικός ο θάνατος της 54χρονης από τα χέρια του γιου της - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ιδιαίτερα μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 54χρονης γυναίκας στα Τρίκαλα η οποία δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του γιου, με τον 18χρονο να δηλώνει κυνικά ότι διέπραξε το φρικτό έγκλημα επειδή δεν άντεχε τη συμπεριφορά της μητέρας του.

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό της 54χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News», η ιατροδικαστική επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος της 54χρονης γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό.

Η αιμορραγία από σημεία του προσώπου του θύματος προκύπτει ότι ο δράστης κράτησε για αρκετά λεπτά σφιχτά την πετσέτα -που χρησιμοποίησε ως όπλο του φόνου- γύρω από το λαιμό της 54χρονης, με την γυναίκα να έχει έναν παρατεταμένο, βασανιστικό θάνατο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης μπορεί να κρατούσε την πετσέτα ακόμα και για 10 λεπτά γύρω από το λαιμό της μητέρας του.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Ήταν μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, όταν ένας 18χρονος στην περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα, τηλεφώνησε την αστυνομία και είπε ότι είχε σκοτώσει την μητέρα του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή την άτυχη 54χρονη και συνέλαβαν αμέσως τον νεαρό, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση.

Στην πρώτη του κατάθεση στις Αρχές, ο 18χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι «η μάνα μου είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε αυτό».

«Δεν μου έδινε σημασία. Δεν μου έδινε σημασία. Δεν με πρόσεχε. Με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», φέρεται να είπε στην αστυνομία.

Επιπλέον, γείτονες έκαναν γνωστό πως ο 18χρονος επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του, παρά το ότι έμενε μαζί με τον πατέρα του αφού το ζευγάρι είχε χωρίσει.

Ο νεαρός και η 54χρονη καυγάδιζαν συχνά καθώς ο πρώτος είχε πρόβλημα με τη συμπεριφορά της. Ωστόσο, δεν αναφέρεται να είχε αναφερθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 18χρονος πέρασε, σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, το κατώφλι του ανακριτή στα Δικαστήρια Τρικάλων. Ο δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (24/10), ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, αναμένεται να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να εκτιμηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Δικηγόροι 18χρονου: Δεν υπάρχει παραδοχή του για το έγκλημα

Την ίδια ώρα, όπως μεταφέρει το trikalavoice.gr, οι δικηγόροι του 18χρονου φερόμενου δράστη εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου» ούτε και «παραδοχή» του για το έγκλημα, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να προστατεύσουν τα δικαιώματά του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Νικόλαος Μίστρας και Νικόλαος Αλεξίου, επισημαίνουν:

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη ‘ιδιαιτερότητα’ της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς , διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης».

«Θολά» τα κίνητρα του εγκλήματος

Αν και μέχρι στιγμής το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος μητροκτόνος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της και τις σχέσεις που είχε μετά τον χωρισμό με τον πατέρα του.

Παράλληλα, όπως είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος δέχονταν bullying και οι συμμαθητές του τον άφηναν στο περιθώριο επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών. Ταυτόχρονα, φέρεται να είπε ότι σκεφτόταν εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του καθώς δεν του συμπεριφερόταν καλά και ότι τον κακοποιούσε ψυχολογικά για πολλά χρόνια. «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε», φέρεται να είπε ο μητροκτόνος στους Αστυνομικούς λίγο μετά τη σύλληψή του.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχουν καταγραφεί ψυχολογικά ζητήματα που ταλαιπωρούσαν τον δράστη.