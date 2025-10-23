Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Καμία παραδοχή» λένε οι δικηγόροι του 18χρονου - Με μένος ο στραγγαλισμός

Νέα διάσταση δίνει στην υπόθεση μητροκτονίας της 54χρονης στα Τρίκαλα, η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 18χρονου, οι οποίοι τονίζουν ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει «καμία παραδοχή» από την πλευρά του νεαρού σχετικά με τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Το 18χρονο αγόρι πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή χθες Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, ωστόσο δεν απολογήθηκε, αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10).



Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στα δικαστήρια των Τρικάλων, ο νεαρός συνοδευόταν από τον δικηγόρο του, αλλά και από τον πατέρα του, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από δίπλα του.



Ωστόσο -και παρά τα όσα κυκλοφόρησαν από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η δολοφονία- οι δικηγόροι του με ανακοίνωση που εξέδωσαν τονίζουν ότι ο 18χρονος δεν έχει παραδεχθεί ότι διέπραξε το έγκλημα, όπως μεταφέρει το meteoravoice.



«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη «ιδιαιτερότητα» της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις.



Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι Νίκος Μίστρας και Νίκος Αλεξίου.



Δίωξη για δολοφονία από πρόθεση - Με μένος ο στραγγαλισμός



Παρ' όλα αυτά, την Τετάρτη (22/10) ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του 18χρονο για δολοφονία από πρόθεση.

Οι πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση εξάλλου, δείχνουν ότι πρόκειται για μια στυγερή δολοφονία, που έγινε με μένος. Στα μάτια και στα αυτιά της 54χρονης εντοπίστηκε αίμα, σημάδι ότι ο νεαρός που κατηγορείται για τη μητροκτονία έσφιγγε για αρκετά λεπτά την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της μητέρας του μέχρι να επέλθει ο θάνατος.



Όσον αφορά το bullying που επικαλείται ότι δεχόταν ο 18χρονος από το φιλικό του περιβάλλον σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση, νεότερα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες, όπως τονίστηκε στο Action 24, με την ψυχολογική κατάσταση του νεαρού να έχει επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση.



Εκτιμάται εξάλλου ότι ενδέχεται να ζητηθεί και η ψυχιατρική εξέταση του 18χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.