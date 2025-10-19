Νέο Ηράκλειο: Ανήλικη εντοπίστηκε λιπόθυμη από το αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας της

Λιπόθυμη από το αλκοόλ εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μια 16χρονη στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου, το βράδυ του Σαββάτου.



Η 16χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με ποτό από το σπίτι του και πήγε στην πλατεία όπου το ήπιε μαζί με φίλες της.



Ο 43χρονος πατέρας συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.