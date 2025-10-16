Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο 45χρονος που σκοτώθηκε

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του 45χρονου αναβάτη μηχανής, ο οποίος ενεπλάκη το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου σε τροχαίο στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Σεμιτέλου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ειδικότερα, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 45χρονος συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Lamiafm1, πρόκειται για έναν 45χρονο μηχανικό της Πολεμικής Αεροπορίας, με καταγωγή από τη Λαμία.

Ο ίδιος υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και ζούσε μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη κοντά στην περιοχή του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, όπου και μεταφέρθηκε. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διατάχθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Η κηδεία του άτυχου 45χρονυ θα τελεστεί στη Λαμία.