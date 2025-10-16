Δολοφονία στο Κιλκίς: Με ποινικό παρελθόν ο «πιστολέρο» που σκότωσε 35χρονο έξω από ξενοδοχείο

Γνώριμος στην Αστυνομία καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές είναι ο 26χρονος Πακιστανός που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε έναν 35χρονο άνδρα από τη Σιέρα Λεόνε έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους Κιλκίς, το βράδυ της Τετάρτης (15/10).

Ο δράστης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου, άνοιξε πυρ εναντίον του θύματος, τραυματίζοντας τον θανάσιμα, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο,

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το ποσό των 1.214 ευρώ, ρούχα και άλλα αντικείμενα, τα οποία έχουν σταλεί για εξέταση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Σε βάρος του 26χρονου, όπως τονίζεται απο την ΕΛ.ΑΣ., εκκρεμεί ήδη ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Κιλκίς για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.