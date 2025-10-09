Επίθεση με πιρούνι: Την κάρφωσε «με μίσος» πάνω από 100 φορές - Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου

Για απίστευτη αγριότητα κάνουν λόγο οι υγειονομικοί που αντιμετώπισαν το σοκαριστικό περιστατικό με την έγκυο γυναίκα που δέχθηκε την τρομακτική επίθεση με πιρούνι από τον 43χρονο σύντροφό της.

Ακόμη και οι γιατροί στο νοσοκομείο «Αττικόν» σοκαρίστηκαν με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπό της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα τρομακτικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της και η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση.

«Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία δεν έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό. Ήταν σε όλο το πρόσωπο χτυπημένη, πρέπει να την χτυπούσε με τόσο μίσος. Ήθελε να την σκοτώσει μάλλον, να της αφαιρέσει την ζωή», ανέφερε υγειονομικός που φρόντισε τη γυναίκα.



Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, η εμμονική σκέψη του 43χρονου κακοποιητή ότι το παιδί ίσως να μην είναι δικό του, τον οδήγησε στο να της επιτεθεί με το πιρούνι περισσότερες από 100 φορές. Οι γιατροί που την περιθάλπουν λένε ότι η εικόνα της είναι σαν να δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο.



Στα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Μega καταγράφονται συμπεριφορές του δράστη στη γειτονιά. Σε ένα βίντεο φαίνεται να κρατά ένα μπουκάλι μπύρα, να κάθεται για ώρες καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να καπνίζει ακατάπαυστα. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να σηκώνεται και να ξεκινά απρόκλητα καυγά με οδηγό που προσπαθεί να παρκάρει. Τέτοιου είδους επεισόδια δημιουργούσε πολύ συχνά, λένε όσοι τον γνωρίζουν.





Το άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε το σπίτι όπου διέμενε η 39χρονη με τον σύντροφο της. Φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά εντός του διαμερίσματος. Έπειτα εκείνος πήρε το πιρούνι και χτύπησε την 39χρονη. Οι γιατροί εκτιμούν ότι είχε 110 χτυπήματα στο πρόσωπό της! Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, μετά την επίθεση, η γυναίκα βγήκε έξω μέσα στα αίματα ζητώντας βοήθεια.

Η στιγμή της σύλληψης

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 43χρονο. Όπως αποκαλύπτεται ο δράστης της φρικιαστικής επίθεσης είχε συλληφθεί επανειλημμένα για διάφορα αδικήματα, όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Σημειώνεται ότι είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 43χρονος Γεωργιανός οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

