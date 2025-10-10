Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την άγρια επίθεση του Γεωργιανού σε βάρους της 39χρονης συντρόφου του με ένα πιρούνι μέσα στο σπίτι του.

Η γυναίκα παραμένει ακόμη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αττικόν με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να σώσουν το μάτι της αφού από την επίθεση δέχτηκε τουλάχιστον 100 πιρουνιές στο πρόσωπο. Όπως ανέφερε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο, από το αριστερό μάτι πλέον βλέπει ελάχιστα ενώ στο σώμα της φέρει και σημάδια από δαγκώματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού για το flash.gr, στον δράστη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας - οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, για να απολογηθεί.

Το βαρύ παρελθόν του

Ωστόσο, από την αστυνομία προκύπτει ότι ο 43χρονος δράστης της φρικτής ενδοοικογενειακής επίθεσης έχει «πλούσιο» ποινικό παρελθόν καθώς έχει συλληφθεί τουλάχιστον 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια.

Συγκεκριμένα, την πρώτη φορά που απασχόλησε τις Αρχές ήταν το 2012 για αδικήματα όπως φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο. Είχε συλληφθεί επίσης τέσσερις φορές για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

«Από τέλη Αυγούστου μέχρι και προχθές ήταν μέσα στη φυλακή. Ήταν επικίνδυνος τον ήξερα 15 χρόνια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως «βίαιο» και «επικίνδυνο» καθώς, όπως λένε, στο παρελθόν είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύζυγο του και την κόρης οι οποίες έχουν πλέον διαφύγει στο εξωτερικό.

Ακολουθεί η παραβατική συμπεριφορά του: