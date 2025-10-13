Κουμπάρος σε γάμο στην Κρήτη ο τέως Πρέσβης της Σερβίας!
Ο Ντούσαν Σπασόγιεβιτς, πρώην Πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα, έγινε κουμπάρος σε γάμο στην Κρήτη.
Τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ολοκλήρωνε την οκταετή θητεία του ως Πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα, η Κρήτη αποτελούσε τον τελευταίο - μάλλον και καλύτερο μέσα του- σταθμό των επισκέψεών του στη χώρα μας! Ο Ντούσαν Σπασόγιεβιτς εκτός από φιλέλληνας, όπως το σύνολο των Σέρβων, είναι και λάτρης της Κρήτης.
Διαβάστε για την κουμπαριά σε γάμο στην Κρήτη του τέως Πρέσβη της Σερβίας!