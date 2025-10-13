Κεντροαριστερά τραπεζώματα στην Κρήτη

Κακός χαμός, πραγματικά, συμβαίνει σε ολόκληρη την Κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται σιγά, σιγά, η Λούκα Κατσέλη θέλει να ενώσει τον ευρύτερο χώρο υπό τη σκέπη της -και το ινστιτούτο της- και ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει κάποια πρώτα «ανοίγματα» προς τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει άλλη μια πρωτοβουλία η οποία «τρέχει» εδώ και μήνες, ανά τη χώρα. Πρόκειται για εκείνη του Αντώνη Κοτσακά και του Χάρη Τσιόκα, καθώς οι δύο πρώην υπουργοί, παρουσιάζουν το βιβλίο τους σε όλες τις μεγάλες πόλεις.



Και πραγματικά, κάθε παρουσίαση είναι μια -όχι και τόσο μικρή- σύναξη ολόκληρης της παράταξης. Την Παρασκευή, βρέθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και από ότι έμαθα, παρά το άτυπο «εμπάργκο» που επέβαλε η τοπική νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ και το γεγονός ότι λίγα μέτρα παρακάτω, ο Βαγγέλης Βενιζέλος συμμετείχε σε εκδήλωση για τον Δημήτρη Τσάτσο, πασόκοι και συριζαίοι, γέμισαν τον χώρο της εκδήλωσης.



Μεταξύ των άλλων, εντόπισα τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τους πρώην υπουργούς και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Κουράκη, Μανώλη Στρατάκη, Κώστα Ασλάνη, Μαρία Σκραφνάκη και την πρώην βουλευτή και νομάρχη, Ευαγγελία Σχοιναράκη.



Επίσης, ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΑ, Χάρης Μαμουλακης, ο πρώην βουλευτής της Κουμουνδούρου, Σωκράτης Βαρδάκης, ο

πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Κατσαράκης καθώς και γνωστοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες, όπως ο Γιώργος Πιτσούνης

και ο Βαγγέλης Ζάχαρης.



Βέβαια, ένας ηρακλειώτης φίλος μου, που συνηθίζει να γυρίζει στις ωραιότατες ταβέρνες της πόλης, μου είπε ότι το προηγούμενο βράδυ πέτυχε αρκετούς από τους παραπάνω, μαζί ακόμα με τους Μανώλη Όθωνα και Βασίλη Κεγκέρογλου, για κρασί και μεζέ.



Τώρα, αν συζητούσαν για το μέλλον της Κεντροαριστεράς ή αν τα έλεγαν ως παλιοί φίλοι και σύντροφοι, δεν κατάφερε να το μάθει…