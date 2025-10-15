Παλαιόχωρα: Στο δρόμο-καρμανιόλα οι απαντήσεις για την τραγωδία με τον 47χρονο Γιάννη...

Το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη Μπιτσάκη, επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας του οδικού δικτύου της περιοχής.

Το δυστύχημα συνέβη στον οικισμό Πανόραμα της Παλαιόχωρας, μόλις 50 μέτρα από το σπίτι του άτυχου άνδρα, στο σημείο της γνωστής επικίνδυνης στροφής.

Διαβάστε για το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο