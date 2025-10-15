Ελλάδα Κρήτη Local News Τροχαίο

Παλαιόχωρα: Στο δρόμο-καρμανιόλα οι απαντήσεις για την τραγωδία με τον 47χρονο Γιάννη...

Με αφορμή τον άδικο χαμό του Γιάννη Μπιτσάκη, κάτοικοι και φορείς εκφράζουν αγανάκτηση για την επικινδυνότητα του σημείου.

Το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη Μπιτσάκη, επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας του οδικού δικτύου της περιοχής.

Το δυστύχημα συνέβη στον οικισμό Πανόραμα της Παλαιόχωρας, μόλις 50 μέτρα από το σπίτι του άτυχου άνδρα, στο σημείο της γνωστής επικίνδυνης στροφής.

Διαβάστε για το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο

