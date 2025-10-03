Ηράκλειο: Την Τρίτη η απολογία του 57χρονου για τα 17,5 κιλά χασίς και τα δεκάδες δενδρύλλια

Προθεσμία για να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου την ερχόμενη Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, ζήτησε και πήρε ο 57χρονος κρητικός που συνελήφθη στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε χωριό του δήμου Μαλεβιζίου.

Όπως έγραψε το Cretalive, στην διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17,5 κιλά χασίς σε αυτοσχέδιους χώρους αποξήρανσης, αλλά και δύο χασισοφυτείες με 46 δενδρύλλια κάνναβης.

Διαβάστε περισσότερα για την απολογία του 57χρονου για τα 17,5 κιλά χασίς και τα δεκάδες δενδρύλλια