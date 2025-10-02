Ελλάδα Local News Κρήτη Εκκλησία Ηράκλειο Αρχιεπισκοπή

Χωρίς τέλος η κόντρα Αρχιεπισκοπής Κρήτης - Δήμου Ηρακλείου για δύο ακίνητα

Εμπλοκή και της Περιφέρειας Κρήτης στο νέο "επεισόδιο"

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε εξέλιξη παραμένει η νομική αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αναφορικά με δύο ακίνητα στην πόλη του Ηρακλείου.

Παρότι η Αρχιεπισκοπή έχει δικαιωθεί τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό -από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και από το Διοικητικό Εφετείο- εν τούτοις ο Δήμος προχώρησε σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

