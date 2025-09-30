Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η προκαταρκτική έκθεση των επιστημόνων για τον εκβρασμό ζιφιών στη Νότια Κρήτη

Υπό παρακολούθηση παραμένουν οι ακτές της Νότιας Κρήτης, κοντά στα σημεία όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τον εκβρασμό 5 συνολικά ζιφιών.

Η δρ Αιμιλία Δρούγα συνιδρύτρια του «ΑΡΙΩΝ» και μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Εθνικού Δικτύου Εκβρασμών Θαλασσίων Ειδών αναφέρει στο Cretalive πως έχουν ολοκληρωθεί οι νεκροψίες- νεκροτομές στα ζώα, έχουν ληφθεί δείγματα και σταλεί στην Κτηνιατρική σχολή Θεσσαλονίκης, όπου εξετάζονται εργαστηριακά για να ριχτεί φως στα αίτια του θανάτου τους.

