Νέο σοκ στα Χανιά: Κρεμασμένος σε δέντρο βρέθηκε 29χρονος

Τραγικό τρόπο επέλεξε να βάλει τέρμα στη ζωή του ένας 29χρονος από τα Χανιά, ο οποίος απαγχονίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στους Αγίους Αποστόλους.



Με το φρικτό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι νωρίς το πρωί της Κυριακής, οι πολίτες που πήγαν να αθληθούν στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν αντίκρισαν τον άτυχο 29χρονο να είναι κρεμασμένος σε δέντρο.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα zarpanews.gr, οι παρευρισκόμενοι που εντόπισαν τον νεαρό άνδρα, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.



Στο σημείο, μετέβη η Αστυνομία και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του άτυχου 29χρονου.



Προς το παρόν, από τις αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.



Η είδηση θανάτου ενός ακόμη νέου ανθρώπου στα Χανιά, όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Κίσαμο χτες, έχει προκαλέσει θλίψη αλλά και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.