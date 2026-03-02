Κτηνοτρόφοι Ηρακλείου: Πρώτα διάλογος, μετά βλέπουμε...

Τα προβλήματα και την αγωνία τους μοιράστηκαν οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου στη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης στα γραφεία της ΕΑΣΗ, όπου έγινε εκτενής ενημέρωση για τις τρεις συναντήσεις των Κτηνοτροφικών Συλλόγων στην Αθήνα, τους προηγούμενους μήνες, τόσο για τις νέες πληρωμές με την κατανομή των βοσκοτόπων, όσο και για μια σειρά από άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Διαβάστε για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου.