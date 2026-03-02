«Δεν σε άκουσα…», η εξομολόγηση του Σπ. Καλλέργη στον φίλο του, λίγες ημέρες πριν αυτοκτονήσει

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της αυτοχειρίας του 79χρονου επιχειρηματία και αυτοδιοικητικού παράγοντα, Σπύρου Καλλέργη, δεν έχουν μόνο σοβαρή ποινική διάσταση αλλά και κοινωνική. Ένας άνθρωπος με τρανταχτή περιουσία, άνθρωπος της «πιάτσας», με πολλές γνωριμίες, την …πάτησε σαν αμούστακο παιδί, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε καλό του φίλο, λίγες ημέρες πριν αυτοκτονήσει. Παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις από το οικείο περιβάλλον του, περιγράφεται ότι δεν άκουγε κανέναν. Μάταια προσπαθούσαν, όπως έχει κατατεθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, να του ανοίξουν τα μάτια για τη «μεσίτρια», η οποία εμφανιζόταν ως εκείνη που είχε το know how και τις διασυνδέσεις να γλιτώσει από τους πλειστηριασμούς την τεράστια περιουσία του.

