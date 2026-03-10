Λάρισα: «Μου έδωσαν 20λεπτα τυλιγμένα με ταινία» - Πώς δρούσε η σπείρα με τις «επενδύσεις» σε χρυσό

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τέσσερα μέλη γνωστής οικογένειας στη Λάρισα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα απάτης με πρόσχημα επενδύσεις σε χρυσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι αρχές εξετάζουν τη δράση της ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, πείθοντάς τους να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε χρυσό ή χρυσές λίρες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες θυμάτων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν και άλλα άτομα που πιθανόν εξαπατήθηκαν με την ίδια μέθοδο.

Θύματα της υπόθεσης μίλησαν στην εκπομπή του STAR «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας πώς έχασαν σημαντικά χρηματικά ποσά.

«Άνοιξα το σακουλάκι και έπαθα σοκ»

Μεταξύ αυτών και Λαρισαία επιχειρηματίας, η οποία στο παρελθόν είχε υπάρξει και υποψήφια βουλευτής.

Όπως κατήγγειλε, ο φερόμενος ως δράστης της τηλεφώνησε υποστηρίζοντας ότι η οικογένειά του επενδύει τα χρήματά της αποκλειστικά σε χρυσό και ότι επιθυμούσε να πουλήσει μέρος του.

«Δεν ήθελε μικροποσά. Ζητούσε 200.000 ευρώ. Τελικά, μετά από πίεση, φτάσαμε στις 100.000 ευρώ και έγιναν τρεις συναλλαγές», ανέφερε.

Όταν όμως προέκυψαν υποψίες, ζήτησαν από τον άνδρα να υπογράψει έγγραφο ότι τους οφείλει τα χρήματα. Την επόμενη ημέρα, όπως είπε, πήγε μόνη της στο σπίτι του για να παραλάβει τον υποτιθέμενο χρυσό.

«Μου έδωσαν ένα σακουλάκι με 20λεπτα τυλιγμένα με μονωτική ταινία και μου είπαν ότι μέσα είναι χρυσός. Μου είπαν να φύγω γρήγορα γιατί μας παρακολουθούν. Το άνοιξα στον δρόμο και έπαθα σοκ», περιέγραψε.

«Μου άρπαξαν 140.000 ευρώ»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και επιχειρηματίας από τη Μύκονο, ο οποίος δήλωσε ότι έχασε συνολικά 175.000 ευρώ.

Όπως είπε, οι δράστες τον έπεισαν να επενδύσει σε χρυσές λίρες. Όταν συμφωνήθηκε η συναλλαγή, εμφανίστηκαν στο σημείο που βρισκόταν και τον έβαλαν σε αυτοκίνητο.

«Μόλις τους έδωσα το πακέτο με τα 140.000 ευρώ, μου το άρπαξαν και με έβγαλαν έξω από το αμάξι», ανέφερε.

Λίγα λεπτά αργότερα τον κάλεσαν ξανά ζητώντας ακόμη 35.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα δεν ήταν αρκετά.

«Πήγα στην τράπεζα, τους τα έδωσα και μετά εξαφανίστηκαν. Ούτε λίρες πήρα ούτε τα χρήματά μου», είπε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια δέχθηκε απειλές να μην απευθυνθεί στις αρχές.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν το πλήρες εύρος της υπόθεσης, καθώς εκτιμάται ότι τα θύματα μπορεί να είναι περισσότερα και τα ποσά που αποσπάστηκαν ιδιαίτερα υψηλά.