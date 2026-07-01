Τραμπ: Πώς έβγαλε 1,2 δισ. δολάρια από crypto μέσα στο 2025

Έσοδα που αγγίζουν τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια φέρεται να είχε το 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη δραστηριότητά του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), βασισμένους σε έγγραφα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας κυβερνητικής δεοντολογίας (OGE).

Τα έγγραφα, συνολικής έκτασης 927 σελίδων, δόθηκαν στη δημοσιότητα βάσει νόμου του 1978 που υποχρεώνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνουν ετησίως εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε περίπου 550 εκατ. δολάρια από τη συμμετοχή του στη νεοφυή εταιρεία World Liberty Financial (WLF).

🚨SHOCKING: TRUMP ALONE MADE $1.4B FROM CRYPTO OUT OF $2.3B MADE BY HIS FAMILY



Reuters estimates the Trump family has made at least $2.3B from crypto, while President Donald Trump alone disclosed $1.4B+ in crypto income.



His annual financial disclosure for 2025 shows earnings… pic.twitter.com/uleiGyTEYN — Coin Bureau (@coinbureau) July 1, 2026

Η WLF, που δραστηριοποιείται στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, ιδρύθηκε το 2024, με συνιδρυτές τους γιους του Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Η εταιρεία δημιούργησε το δικό της κρυπτονόμισμα WLFI, το οποίο αρχικά συγκέντρωσε 550 εκατ. δολάρια, ωστόσο η αξία του στη συνέχεια σημείωσε πτώση.

Κέρδη από προσωπικά crypto projects

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, σημαντικά έσοδα προήλθαν και από το κρυπτονόμισμα $TRUMP, το οποίο κυκλοφόρησε λίγο πριν από την ορκωμοσία του το 2025, αποφέροντας περίπου 635 εκατ. δολάρια.

Η δραστηριότητα στον χώρο των crypto φέρεται να συνέβαλε στον σχεδόν τριπλασιασμό της προσωπικής περιουσίας του Τραμπ, από 2,3 δισ. δολάρια σε 6,5 δισ. μέσα σε περίπου δύο χρόνια, σύμφωνα με το Forbes.

Παράλληλα, έσοδα καταγράφονται και από επενδύσεις, πωλήσεις προϊόντων με το brand Τραμπ, καθώς και δικαιώματα από εκδόσεις και συνεργασίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων λόγω της εμπλοκής του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, τις οποίες ο Λευκός Οίκος απορρίπτει.

Σε ανακοίνωση της εκπροσώπου του, τονίζεται ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ υποστηρίζεται ότι οι πολιτικές του στοχεύουν στην ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ