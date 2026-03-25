ΑΑΔΕ: «Ξηλώθηκε» διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων με συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με επιτυχία για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκληρώθηκε η αποδόμηση ενός πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων, με την επιχείρηση να αποκαλύπτει τη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος που εκτεινόταν σε πολλές χώρες και είχε τεράστια εμβέλεια.

Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και την Ανατολική Αττική. Στη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων εμπορικών σημάτων και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί. Όπως αποκαλύφθηκε, τα τσιγάρα εισάγονταν από την Τουρκία και διακινούνταν μέσω διαφορετικών μεταφορικών μέσων, αποθηκεύονταν προσωρινά και στη συνέχεια διανέμονταν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Διεθνής επιχείρηση

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η μέθοδος αποστολής των τσιγάρων περιλάμβανε εταιρείες ταχυμεταφορών, κυρίως σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχαν ταυτοποιηθεί οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις. Οι αρμόδιες αρχές αυτών των χωρών έχουν ήδη ενημερωθεί και συντονισμένες επιχειρήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη για την εξάρθρωση του δικτύου και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Το κύκλωμα αποτελούνταν από διάφορους πυρήνες, που, αν και φαινομενικά «αυτόνομοι», συνδέονταν μέσω διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Το δίκτυο είχε διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία. Το modus operandi περιλάμβανε:

Βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, με στόχο την αποφυγή εντοπισμού.

Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής για να καλυφθούν οι δράστες.

Δημιουργία εταιρειών «βιτρίνας», οι οποίες χρησίμευαν για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο να εντοπιστούν και να συλληφθούν τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Αναμένουμε συνέχεια στην επιχείρηση που φέρνει αποκαλύψεις για τη δράση των λαθρεμπόρων τσιγάρων και τη διασύνδεσή τους με διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις.