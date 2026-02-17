Πάτρα: Μεθυσμένος 48χρονος έβγαλε μαχαίρι σε καφενείο και επιτέθηκε σε θαμώνες - Ένας τραυματίας

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 17/2 σε καφενείο στην οδό Νοταρά, στην Πάτρα, όταν ένας 48χρονος άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται σε θαμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Tempo24, ο άνδρας βρισκόταν στο κατάστημα και κατανάλωνε αλκοόλ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τράβηξε μαχαίρι που είχε πάνω του και επιτέθηκε σε 54χρονο, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Πριν προλάβει να ακινητοποιηθεί, φέρεται να επιχείρησε να στραφεί και εναντίον ενός ακόμη άνδρα, 49 ετών, προκαλώντας αναστάτωση στο κατάστημα.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 48χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.