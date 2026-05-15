Άγνωστοι βανδάλισαν ξανά την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη

Για ακόμη μια φορά, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έγινε στόχος αγνώστων η προτομή του δολοφονηθέντος αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη.

Οι άγνωστοι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Σημειώνεται, πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου.

Ο άτυχος αστυνομικός βρήκε τραγικό θάνατο στου Ρέντη έπειτα από ρίψη φωτοβολίδας. Η προτομή που έχει στηθεί στη μνήμη του έχει τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της πόλης.

Το πάρκο που το περιβάλει φέρει το όνομα του άτυχου αστυνομικού, στην πλατεία Σιντριβανίου, ενώ τα αποκαλυπτήριά της τελέστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς.