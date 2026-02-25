Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε 43χρονο που τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω να θάβει μισό κιλό κοκαΐνης

Στη σύλληψη ενός 43χρονου Ρεθεμνιώτη προχώρησαν αστυνομικοί στο Ρέθυμνο, καθώς τον εντόπισαν την ώρα που φέρεται να έκρυβε ποσότητα κοκαΐνης σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην Κρήτη.

Η επιχείρηση στήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης. Το απόγευμα της Τετάρτης (24/2), οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που απέκρυπτε ναρκωτικά στο χωράφι.

Έρευνες σε σπίτια σε Ρέθυμνο και Μυλοπόταμο

Ακολούθησαν νομότυπες έρευνες στο σημείο, στην πατρική του οικία αλλά και στο σπίτι του, σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοπόταμος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

482 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «βράχου»

6 πυροκροτητές

5 αναδιπλούμενα μαχαίρια και σπρέι πιπεριού

2 ζυγαριές ακριβείας

9.000 ευρώ σε μετρητά, ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα

Όπλο με δύο γεμιστήρες

Κροτίδα και φυσίγγιο

2 κινητά τηλέφωνα

Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος της δραστηριότητάς του και τυχόν συνεργούς.