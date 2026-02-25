Ελλάδα Ηράκλειο Κρήτη Σκάφος Local News

Θρίλερ στο λιμάνι Ηρακλείου: Νεκρός 56χρονος μέσα σε σκάφος

Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος σε αγκυροβολημένο σκάφος στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου είχε μεταβεί για εργασίες συντήρησης.

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Συναγερμός σήμανε το πρωί στις αρχές, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 56χρονος είχε μεταβεί λίγο μετά τις 8:00 το πρωί στο σκάφος, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

