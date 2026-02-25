Θρίλερ στο λιμάνι Ηρακλείου: Νεκρός 56χρονος μέσα σε σκάφος

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις αρχές, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 56χρονος είχε μεταβεί λίγο μετά τις 8:00 το πρωί στο σκάφος, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.