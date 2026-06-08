Φωτιά σε πολυτελές γιοτ στην Αμφιλοχία - Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυτελές γιοτ που ήταν δεμένο στη μαρίνα της Αμφιλοχίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματία.



Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του σκάφους, το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ελλιμενισμένο στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε το e-maistros, άρχισε να βγαίνει καπνός από το εσωτερικό του γιοτ, που έγινε άμεσα αντιληπτός από κατοίκους και διερχόμενους πολίτες.

Ο 28χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την παροχή της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας.