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Φωτιά σε πολυτελές γιοτ στην Αμφιλοχία - Ένας τραυματίας

Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα για αρκετές ημέρες.

e-maistros
e-maistros
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυτελές γιοτ που ήταν δεμένο στη μαρίνα της Αμφιλοχίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματία.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του σκάφους, το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ελλιμενισμένο στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε το e-maistros, άρχισε να βγαίνει καπνός από το εσωτερικό του γιοτ, που έγινε άμεσα αντιληπτός από κατοίκους και διερχόμενους πολίτες.

Ο 28χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την παροχή της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας.

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