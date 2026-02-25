Πολύνεκρο ναυάγιο: «Όποιος κατάφερε να ανέβει, σώθηκε - Όποιος δεν είχε αντοχή, πέθανε»

Σε δολιοφθορά αποδίδουν τη βλάβη στις δύο μηχανές της 10μέτρης βάρκας του πολύνεκρου ναυαγίου, νοτίως των Καλών Λιμένων, διασωθέντες. Στις καταθέσεις τους περιγράφονται καρέ-καρέ οι δραματικές στιγμές πριν τη μοιραία ανατροπή που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες ζωές. Υποστηρίζουν ότι μόλις εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, οι δύο νεαροί Σουδανοί, 26 και 19 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως τα άτομα που χειρίζονταν τη βάρκα, χάλασαν σκόπιμα τις δύο μηχανές προκειμένου να ακινητοποιηθούν. «Αυτοί φταίνε για την όλη κατάσταση. Δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό με τέτοιο καιρό. Η βάρκα μας έμεινε στα κύματα να μας χτυπάνε. Ευτυχώς ήρθε ένα μεγάλο πλοίο και όταν κατάφεραν να μας πλησιάσουν, έριξαν τα σχοινιά» αναφέρεται στη κατάθεση 25χρονου διασωθέντα.

Διαβάστε τις συγκλονιστικές καταθέσεις από το πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες στην Κρήτη.