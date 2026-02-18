Χρυσοχοΐδης: Τέλος εποχής για τον Κορυδαλλό - Έρχονται 8 νέες φυλακές

Η αιματηρή εκτέλεση βαρυποινίτη εντός των φυλακών Δομοκού πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στο σωφρονιστικό σύστημα της χώρας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε το περιστατικό «επικίνδυνο και ανησυχητικό», προαναγγέλλοντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών και την οριστική απομάκρυνση του Κορυδαλλού από τον οικιστικό ιστό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η εμβληματική φυλακή του Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου να τοποθετείται γύρω στο 2030. Η μετακόμιση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που περιλαμβάνει συνολικά 8 νέα σωφρονιστικά καταστήματα, με τις διαδικασίες να «τρέχουν» ήδη σε Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Ιωάννινα, Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία.

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους. Η κατάσταση με τον υπερπληθυσμό λόγω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας είναι οριακή», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία φυλακή που λειτούργησε ήταν αυτή της Δράμας, η οποία χρειάστηκε μια δεκαετία προετοιμασίας.

Ως άμεσο μέτρο για τον περιορισμό του πληθυσμού στα κελιά, ο υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι) μέσα στις επόμενες ημέρες. Το μέτρο θα αφορά κρατούμενους με ήπιες ποινές, οι οποίοι, κατόπιν δικαστικής απόφασης, θα εκτίουν την ποινή τους κατ' οίκον αντί για τη φυλακή.

Αιχμές για την Κωνσταντοπούλου

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και το SMS της Ζωής Κωνσταντοπούλου που διακινείται στα social media, ο κ. Χρυσοχοΐδης κράτησε αποστάσεις, σημειώνοντας: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο, αλλά η επιχειρησιακή έρευνα και η ΕΔΕ είναι ευθύνη της φυσικής ηγεσίας».

Με αφορμή, δε, όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης και την επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «δεν έχουμε πια καταλήψεις και καταστροφές στα πανεπιστήμια και ορισμένοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό. Μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου η διοίκηση του ΑΠΘ αποφάσισε να κλείνει το πανεπιστήμιο στις 10 το βράδυ, κάποιοι πήγαν να το τεστάρουν και οι πρυτανικές αρχές κάλεσαν την αστυνομία να εφαρμόσει την απόφαση».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια για τις κάμερες στους δρόμους και ποιες κόβουν κλήσεις, αφού ξεκαθάρισε ότι «η ΕΛΑΣ δεν στέλνει SMS και όποτε χρειαστεί να επικοινωνήσει εγγράφως αυτό γίνεται με αλληλογραφία», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι 300 κάμερες της περιφέρειας. Από τον Ιούνιο θα βεβαιώνουν μόνο για το κόκκινο σε διασταυρώσεις. Επίσης, έχουν μπει 8 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη που βεβαιώνουν κλήσεις για αρκετές παραβάσεις, ενώ δουλεύουν πιλοτικά ένας μικρός αριθμός καμερών στα λεωφορεία του ΟΣΥ που βεβαιώνουν για λεωφορειολωρίδα

Έρχονται οι κλήσεις στον φάκελο του Gov.gr

«Όλα αυτά θα μπουν στο συντονιστικό ΟΔΥΣΣΕΑΣ ώστε να γίνεται συγκέντρωση επεξεργασία και να στέλνονται οι κλήσεις» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Να σημειωθεί ότι τα 8 σημεία που βρίσκονται οι νέες κάμερες ΑΙ είναι τα εξής: