«Πόλεμος» ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Μπουνάκη: «Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» - «Μόνη υπόλογη η ΝΔ»

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, με φόντο την κατάθεση του «πράσινου» Νίκου Μπουνάκη στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύει η ΝΔ, καθώς κομματικές πηγές ρωτούν τον Νίκο Ανδρουλάκη «εάν γνώριζε τις πρακτικές του στενού φίλου και υποστηρικτή του ή εάν θα συνεχίσει να τον καλύπτει;».

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως ο μάρτυρας «επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος σε… συνεργάτες του», καταλογίζοντάς του «συνεχή μετατόπιση ευθυνών».

«Ο κολλητός του Ανδρουλάκη πιάστηκε με "γίδα στην πλάτη" και τώρα μεταφέρει τις ευθύνες στους υπαλλήλους του», τόνιζαν οι γαλάζιες πηγές και πρόσθεταν: «Στις επίμονες ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο μάρτυρας περιέγραφε ένα σχήμα όπου ο ίδιος εμφανιζόταν ουσιαστικά αποκομμένος από τη λειτουργία του ΚΥΔ: "Δεν παραλαμβάνω ο ίδιος τις αιτήσεις", "δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το ΚΥΔ", "δεν ελέγξαμε το τοπογραφικό", "να βρω τις δηλώσεις…"».

ΠΑΣΟΚ: Μόνη υπόλογη η ΝΔ για τις σκανδαλώδεις επιδοτήσεις

Στον αντίποδα, για στοχοποίηση του Νίκου Μπουνάκη με μοναδικό στόχο «το συμψηφισμό και τη διάχυση των ευθυνών της ΝΔ», κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Η ΝΔ προσπαθώντας να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσφέρει μια ακόμη υπηρεσία, καθώς ταυτίζεται στη συνείδηση της κοινωνίας όχι μόνο με το σκάνδαλο στον Οργανισμό αλλά και με το σκάνδαλο της συγκάλυψης. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι κατονομαζόμενοι στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπουργοί», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας πως οι αγρότες σήμερα είναι στους δρόμους «γιατί βιώνουν τις συνέπειες από τη δράση ενός εγκληματικού δικτύου που λυμαινόταν τις επιδοτήσεις τους και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη υπόλογη γι' αυτό».

Μ. Αποστολάκη: «Εγώ θα το έκλεινα το ΚΥΔ...»

Σημειωτέον πως η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε νωρίτερα, απευθυνόμενη στον μάρτυρα, πως «εάν εγώ είχα επιχείρηση που το 3 με 5% των εσόδων προέρχονταν από τέτοια δραστηριότητα, θα το έκλεινα το ΚΥΔ».

Ο μάρτυρας πάντως άφησε αιχμές για στελέχη της ΝΔ και συγκεκριμένα για συνεργάτη του Διονύση Σταμενίτη, καθώς και για τον Δημήτρη Ντογκούλη, υποστηρίζοντας πως το ΚΥΔ του είχε κάνει αιτήσεις στη λίμνη Κάρλα.

ΣΥΡΙΖΑ: «Το σόου Λαζαρίδη δεν καλύπτει την οργανωμένη λεηλασία»

«Παρά τον θόρυβο που παράγει με εντυπωσιακή σκηνοθεσία, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, οι αποκαλύψεις για το «γαλάζιο» σκάνδαλο εξοργίζουν τους τίμιους ανθρώπους που είδαν τα χρήματα που δικαιούνταν να έχουν γίνει «λαχεία» στα χέρια των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων» της ΝΔ, υπό την κάλυψη του Μεγάρου Μαξίμου», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές και εις βάρος του Νίκου Μπουνάκη, καθώς όπως επισημαίνεται από την ίδια πηγή ενημέρωσης, «ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, παριστάνει τον ανήξερο και δηλώνει ότι δεν έκανε καμία κίνηση προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στις δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων».