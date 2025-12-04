ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση γεμάτη «επεισόδια» - Τα... σταυροκοπήματα, ο «κακός ο λύκος» και η «κυρία Μιρέλα»

Η εξέταση του μάρτυρα από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη έβριθε από μπόλικες «ομορφιές», με τους δυο να ανταλλάσσουν ουκ ολίγες ειρωνείες και τον κτηνοτρόφο μάλιστα να φτάνει στο σημείο να κάνει, σε... ένδειξη αγανάκτησης, δυο φορές το σταυρό του.



Η Μιλένα Αποστολάκη, την οποία ο κ. Μαγειρίας αποκάλεσε πολλάκις, κατά λάθος, «κυρία Μιρέλα», τον ρώτησε επιμόνως για το πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ που έχει λάβει από τη μητέρα του ως γονική παροχή. Σημειωτέον πως με χρήματα που έλαβε ως δώρο από τη μητέρα του, αγόρασε και την πολυζητημένη Ferrari.



«Είναι νόμιμη δωρεά της μητέρας μου. Έχει κάθε δικαίωμα να μου τα δώσει!», απάντησε ο μάρτυρας, αλλά η βουλευτής τότε επέμεινε. «Θέλετε να εξηγήσετε αυτές τις γονικές παροχές; Από που προέρχονται τα χρήματα;» τον ρώτησε κι εκείνος αποκρίθηκε, ξεσπώντας: «Θα πάω πάνω από το κεφάλι της μάνας μου, σαν μπάστακας να την ρωτήσω από που τα βρήκε; Είναι νόμιμα εισοδήματα, δουλεύει από τα γεννοφάσκια της!».

«Δεν την ρωτήσατε από που τα βρήκε τα λεφτά;» ενέτεινε το πρέσινγκ η βουλευτής, με τον Μαγειρία να σχολιάζει πως «δεν μου τα έδωσε από το σεντούκι για να τη ρωτήσω, στην τράπεζα τα είχε!»



Η απώλεια ζώων και ο «κακός λύκος»



Η ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χτύπησε κόκκινο και όταν η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με επιδότηση του μάρτυρα παρόλο που δεν είχε δηλωμένα ζώα. Ο μεταξύ τους διάλογος είναι ενδεικτικός:

Μάρτυρας: Δεν θα σας επιτρέψω να κάνετε αντιπολίτευση στο όνομά μου!



Μιλένα Αποστολάκη: Δεν είστε σε θέση να μην μου επιτρέπετε εδώ μέσα, να το αντιληφθείτε αυτό. Μην φωνάζετε.



Μάρτυρας: Δεν φωνάζω, έτσι είναι η φωνή μου.



Μιλένα Αποστολάκη: Χαμηλώστε τη φωνή σας.



Μάρτυρας: Δεν είναι τηλεόραση να τη χαμηλώσω...



Μιλένα Αποστολάκη: Να καθίσετε πιο μακριά από το μικρόφωνο.



Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη επιδότησης παρόλο που είχατε ανύπαρκτα ζώα; Για ανωτέρα βία;



Μάρτυρας: Η ανωτέρα βία που αποτυπώνεται στο χαρτί σας είναι κατασπαράξεις ζώων από λύκο ή αρκούδα.



Μιλένα Αποστολάκη: Ο...κακός ο λύκος πόσα σας έφαγε;



Μάρτυρας: Μπορεί να φάει από 12 έως 15.



Μιλένα Αποστολάκη: “Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος”. Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;



Μάρτυρας: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω

Τα όπλα και το... πεσμένο ρεύμα



Η Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε και αναφορικώς με έρευνα που είχε γίνει στον Χρήστο Μαγειρία στην οποία ευρέθησαν, όπως είπε, όπλα και ανιχνευτής μετάλλων, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες περί διακίνησης εικόνων.



«Εάν αναφέρετε ξανά τη λέξη αρχαιοκαπηλεία στο όνομά μου… Κι ας εχετε βουλευτική ασυλία… Ήρθαν κλιμάκια και δεν βρήκαν κάτι αρχαίο από εικόνες. Βρήκαν τρία πιστόλια του συγχωρεμένου του πατέρα μου. Αθωώθηκα δικαστικώς γιατί ήταν κειμήλια», υποστήριξε ο κτηνοτρόφος.



Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η συνεδρίαση διεξάγεται μετ’εμποδίων, καθώς λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης έπεσε για λίγα δευτερόλεπτα το ρεύμα, προκαλώντας προβλήματα στο κύκλωμα του Καναλιού της Βουλής αλλά και στο διαδίκτυο.