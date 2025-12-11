«Έχετε κερδίσει κάποιο τζόκερ;», «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής»-Παρωδία η εξέταση του «Φραπέ»

Καταιγισμό αντιδράσεων προκαλεί η άρνηση του «Φραπέ» να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, με τους βουλευτές ωστόσο να επιχειρούν να εξετάσουν τον μάρτυρα, ο οποίος επιμένει να μην απαντά, στις περισσότερες τουλάχιστον ερωτήσεις.

«Μην κάνουμε αυτό τον θεατρινισμό»

«Είστε κουμπάρος με τον πρωθυπουργό;» ρώτησε αρχικώς τον «Φραπέ» ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης και εκείνος υποστήριξε: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση, σας το δήλωσα».



«Έχετε σχέση με τον πρώην γραμματέα νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ , τον κύριο Αντωνόπουλο;», υπήρξε η δεύτερη ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.



«Ούτε τον εξέρω και δεν μπαίνω σε διαδικασία ερωτήσεων. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ό,τι γνωρίζω θα το καταθέσω στον αρμόδιο δικαστή, μακάρι να με πάτε και σήμερα να καταθέσω. Γιατί να αυτοενοχοποιηθώ για πράγματα που δεν γνωρίζω», απάντησε.

Σε άλλο σημείο μάλιστα ζήτησε από την επιτροπή «να μην κάνουμε αυτό τον θεατρινισμό. Θα απαντήσω στη Δικαιοσύνη».



Ο Μακάριος Λαζαρίδης ωστόσο συνέχισε τις ερωτήσεις. «Φάγατε στο Παγκράτι με τον Σταύρο Τζεδάκη πριν καταθέσει στην επιτροπή μας;», τον ρώτησε κι εκείνος απάντησε: «ποτέ».



«Κανά λαχείο, κανά τζόκερ έχετε κερδίσει ποτέ;» - «Επικαλούμαι το δικαιώμα της σιωπής, δεν απαντώ»



Ο «Φραπές» αρνήθηκε να απαντήσει, επικαλούμενος ξανά το δικαίωμα της σιωπής και στην ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για το εάν έχει κερδίσει ποτέ «κανά λαχείο» ή «κανά τζόκερ». «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής, δεν απαντώ», ανέφερε. Ο «Φραπές» αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη σε σχέση με τους επίμαχους διαλόγους της δικογραφίας της ευρωπαίας εισαγγελέως.



«Έχω συναντηθεί τρεις φορές με την Τυχεροπούλου - Να αρθεί το απόρρητο, να δούμε ποιος έπαιρνε ποιον τηλέφωνο»



Ο μάρτυρας ωστόσο επέλεξε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις αναφορικώς με την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

«Να βγάλετε τις συνδιαλέξεις και στο κινητό και το σταθερό για το ποιος έπαιρνε τηλέφωνο τον άλλον», απάντησε ο μάρτυρας όταν ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη για το εάν τηλεφώνησε στο σπίτι της Παρασκευής Τυχεροπούλου και απείλησε τα παιδιά της. Ο ίδιος υποστήριξε πως έχει συναντηθεί τρεις φορές με την πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως έχει κινηθεί νομικώς εναντίον της για τις δεσμευμένες επιδοτήσεις του 2022.



«Δεν έδωσα συνέντευξη στο OPEN»

Ο μάρτυρας υποστήριξε νωρίτερα πως ουδέποτε προειδοποίησε, μέσω τηλεοπτικών του δηλώσεων, πως θα έρθει στην εξεταστική με «φορτωτή».

«Δεν έδωσα καμια συνέντευξη σε κανένα OPEN για φορτωτές και φακέλους. Κάποιος φίλος μου το είπε ότι το είπα και έπαιξε στο OPEN», ανέφερε.



Κωνσταντοπούλου: «Είστε θρασύδειλος»



Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε με σφοδρότητα στον «Φραπέ». «Είχατε το θράσος να πείτε πως ξεφτιλίζεστε έξι μήνες, επί έξι μήνες εσείς ξεφτιλίζεται τους αγρότες. Είστε θρασύδειλος, είπατε πως θα έρθετε να καταθέσετε και τώρα σας μάζεψαν. Μαίνεται διαδικασία αλληλοεκβιασμών. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, να δώσετε στοιχεία γι’αυτήν», υποστήριξε, καταγγέλλοντας «μεθοδεύσεις» από την κυβέρνηση. «Είμαστε εδώ με αυτοδιακινδύνευση απέναντι σε αυτούς τους κακοποιούς», ανέφερε.