Ο λεβέντης ο «Φραπές» δεν ήθελε ούτε φωτογραφία από την εξεταστική

To a la carte «δικαίωμα της σιωπής» που επικαλέστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μας προξένησε καμία έκπληξη.

Ο μάρτυρας βέβαια απαντά ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτά που θέλει ο ίδιος και σε άλλες ερωτήσεις όχι.

Ο επονομαζόμενος «Φραπές» όμως, όπως μάθαμε από τη Βουλή, δεν ήθελε ούτε φωτογραφία του από την εξεταστική επιτροπή προφανώς γιατί θεωρεί ότι κατ' αυτόν τον τρόπο θα δει το πρόσωπό του σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης. Έτσι οι φωτογράφοι αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ξεκίνησε η διαδικασία.

Δυνατός και λεβέντης.