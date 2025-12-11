Κλαυσίγελος με τον «Φραπέ» στην Εξεταστική - Τον στέλνει στον εισαγγελέα η ΝΔ

Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η εξέταση του «Φραπέ», ο οποίος απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις βουλευτών. Ο μάρτυρας επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ με φόντο τους δυσώδεις διαλόγους της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελέως.

Σε κάποιο σημείο ωστόσο, αρνήθηκε πως έδινε εντολές σε υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στράφηκε ξανά κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, καταθέτοντας πως «η κυρία Τυχεροπούλου μετά από τη μήνυση με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία κι εμένα και την οικογένειά μου». Υποστήριξε πάντως, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη, πως δεν τον παρότρυνε ο Λευτέρης Αυγενάκης να προχωρήσει στη μήνυση εις βάρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Μάλιστα ο «Φραπές» υποστήριξε πως ουδέποτε έχει μιλήσει τηλεφωνικώς με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό, λέγοντας πως οι συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι «ψεύτικες». Απαντώντας ωστόσο στον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ για τις επίμαχες στιχομυθίες υποστήριξε: «Άλλος εμίλησε με το κινητό μου. Εγώ δεν μιλούμαι με αυτόν», όπως είπε, λέγοντας πως κάποιος άλλος, δίχως να διευκρινίζει ποιος, μίλησε από το κινητό του τηλέφωνο με τον Ζερβό.

Ο μάρτυρας ενοχλήθηκε από τις ερωτήσεις αναφορικώς με την κομματική του ταυτότητα. Ακολουθεί ο σχετικός διάλογος:

Γιώργος Ξυλούρης: Έχετε κάποιο στοιχείο ότι είμαι στη Δεξιά;

Μιλένα Αποστολάκη: Ρωτάω εσάς. Κάτω το χέρι σας

Γιώργος Ξυλούρης: Το πού ανήκω το ξέρω μόνο εγώ…

Μιλένα Αποστολάκη: Καταρχήν κάτω το χερι σας και την ένταση

Γιώργος Ξυλούρης: Σας ζητώ συγγνώμη

Μιλένα Αποστολάκη: Δεκτή.

Μικροένταση προκλήθηκε και ανάμεσα στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Μαρία Συρεγγέλα: Κυρία Κωνσταντοπούλου! Απαγορεύεται το βίντεο μέσα στην εξεταστική επιτροπή!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που απαγορεύεται;

Ο μάρτυρας αρνήθηκε να απαντήσει, πάντοτε επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, και για τα ποσά που έχει λάβει ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για το εάν του έχει ασκηθεί δίωξη.

Γαλάζιες πηγές: Στον Εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Ξυλούρη

Πηγές της ΝΔ επεσήμαναν πως η παρουσία του «Φραπέ» στη Βουλή αποκαλύπτει την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία, καθώς από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της εξεταστικής.

«Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω», όπως επισημαίνεται.