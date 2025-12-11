Μαρινάκης για τις αντιδράσεις «γαλάζιων»: «Δεν είναι υπό συζήτηση η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ»

Χαμηλούς τόνους για την ηλεκτρισμένη συνάντηση του Κώστα Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ κράτησε ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «δεν είναι υπό συζήτηση».

«Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημαντικό «κλειδί» για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες μάλιστα πλέον θα γίνονται με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο. Δεν είναι μια απόφαση υπό συζήτηση ούτε για την Κυβέρνηση πολύ παραπάνω, ούτε για τον Πρωθυπουργό. Είναι μια απόφαση που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να γίνει η συζήτηση. Το λέω όσο πιο καθαρά μπορώ. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο ευχάριστοι. Κυρίως είμαστε για να είμαστε χρήσιμοι. Μακάρι να γινόμαστε ευχάριστοι από τις αποφάσεις μας και τις πολιτικές μας και όχι από τα λόγια μας. Αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται και οι βουλευτές -πραγματικά το λέω- από τις τοπικές κοινωνίες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εάν δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση αυτή, να βάλει ένα τέλος σε παθογένειες δεκαετιών, δεν θα είχαμε πληρωμές. Δηλαδή δεν είναι το δίλημμα πληρωμές με κάποια καθυστέρηση περίπου ενός μήνα ή πιο γρήγορες πληρωμές. Δεν «έπαιζε» αυτό το ενδεχόμενο, για να το πω έτσι απλά. Τα δύο ενδεχόμενα ήταν οι πληρωμές αυτές όπως γίνονται και μάλιστα αυξημένες πληρωμές και περισσότερα χρήματα για τους συνεπείς και τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους ή καθόλου πληρωμές. Εάν δεν γίνονταν αυτές οι ενέργειες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο νέος τρόπος ελέγχων, διασταυρώσεις, μπλοκάρισμα πληρωμών των ανέντιμων ή των προβληματικών περιπτώσεων, δεν θα παίρναμε το "πράσινο φως"», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Είμαστε εδώ, περιμένουμε την αντιπροσωπεία»

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες από τη στιγμή που θα οριστεί μια αντιπροσωπεία εκπροσώπων τους ώστε να συζητηθούν συγκεκριμένα αιτήματα.

«Διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία ή ταλαιπωρία της κοινωνίας» προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.