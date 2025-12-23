Κοινές δράσεις Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ

Από 22 έως 23 Δεκεμβρίου 2025, υπεγράφησαν στη Λευκωσία το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ» και το «Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΑΣ) Ελλάδος - Ισραήλ», για το έτος 2026.



Οι προαναφερθείσες δράσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.



Με την υπογραφή των ανωτέρω ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών και επαυξάνεται ο ρόλος τους, ως παράγοντες στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.