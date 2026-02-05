Συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις: Συνελήφθη στέλεχος για κατασκοπεία – Μετέδιδε απόρρητα μυστικά

Αίσθηση προκαλεί η είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), καθώς στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη με την κατηγορία της συλλογής και μετάδοσης απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η επιχείρηση σύλληψης πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026, εντός στρατιωτικού χώρου. Η σύλληψη δεν ήταν τυχαία, καθώς προηγήθηκε συντονισμένη έρευνα και συνεργασία των στρατιωτικών αρχών με κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας.

Το χρονικό της σύλληψης



Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό άκρα μυστικότητα και με την παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου, γεγονός που υποδηλώνει τη σοβαρότητα των ενδείξεων που είχαν συγκεντρωθεί εις βάρος του στελέχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και η σύλληψη έγινε εντός λεκανοπεδίου. Οι αρχές είχαν θέσει το στέλεχος υπό παρακολούθηση το τελευταίο διάστημα, μετά από «κόκκινες σημαίες» που άναψαν στα συστήματα ασφαλείας και ελέγχου πληροφοριών.

Βαριές κατηγορίες για εθνική βλάβη



Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς είναι ιδιαίτερα σοβαρές και εμπίπτουν στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για:

Συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας.

Διαρροή απορρήτων σε τρίτους, με άμεσο κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

«Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΓΕΕΘΑ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες



Αυτή τη στιγμή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί, ποιοι ήταν οι παραλήπτες των πληροφοριών, το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί στην εθνική ασφάλεια, αλλά και αν υπήρχαν συνεργοί εντός ή εκτός του στρατεύματος.