Στο «μικροσκόπιο» η υπόθεση κατασκοπείας στις ΕΔ: Ο σμήναρχος προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στο προσκήνιο από τη σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας με εμπλοκή ανώτερου αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων που ήρθε στο φως, έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο αξιωματικός φέρεται να διαβίβαζε διαβαθμισμένα και άκρως απόρρητα στοιχεία σε τρίτη χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Κίνα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε εντός του στρατοπέδου όπου υπηρετούσε, από αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε πρόσβαση σε ευαίσθητο υλικό που αφορά υπό ανάπτυξη τεχνολογίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η υπόθεση οδηγείται πλέον στην κύρια ανάκριση. Ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κρατείται από την αερονομία, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης τις επόμενες ώρες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν συλλογή και διαρροή στρατιωτικών μυστικών σε τρίτους, με ενδεχόμενο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συγκεντρωθεί επιβαρυντικά στοιχεία, τα οποία φέρεται να καταγράφουν επαφές του με πρόσωπα που συνδέονται με τη χώρα αποδέκτη των πληροφοριών. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν παραδόθηκαν φυσικά έγγραφα ή εάν η διαρροή περιοριζόταν σε προφορική ή ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων.

Πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνολογικά προγράμματα

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι το στέλεχος είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, την ασφάλεια αλλά και με προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης. Φέρεται δε να απέστελλε ηλεκτρονικά διαβαθμισμένες πληροφορίες σε αποδέκτες στην Κίνα, αξιοποιώντας τη θέση και τις υποδομές της μονάδας του.

Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φέρεται να επιχείρησε να στρατολογήσει και άλλα πρόσωπα, με στόχο τη δημιουργία ευρύτερου δικτύου διαρροής πληροφοριών.

Παρέμβαση πριν από νέα διαρροή πληροφοριών

Η απόφαση για τη σύλληψή του ελήφθη λίγο πριν, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδεσμεύσει νέο πακέτο δεδομένων υψηλής διαβάθμισης. Ο αξιωματικός ανακρίνεται από αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την ΕΥΠ, ενώ φέρεται να έχει παραδεχθεί το παράνομο των ενεργειών του.

Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση προσδίδει το γεγονός ότι μέρος του υλικού που φέρεται να διέρρευσε ή επρόκειτο να διαρρεύσει σχετίζεται με ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Η διάσταση αυτή αναβαθμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και έχει ήδη κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της Συμμαχίας, με αυξημένη εμπλοκή αμερικανικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, διενεργούνται έλεγχοι στο υπηρεσιακό περιβάλλον του κατηγορούμενου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν συνεργοί ή απόπειρα συγκρότησης οργανωμένου δικτύου πληροφοριών.

Νομικές και διοικητικές συνέπειες

Η υπόθεση παρακολουθείται σε ανώτατο επίπεδο, ενώ έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές για τις προβλεπόμενες ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχε υπάρξει ειδική αναφορά στο άρθρο 289 περί άρσης ελληνικής ιθαγένειας σε περιπτώσεις βαριάς κατασκοπείας, ζήτημα που ενδέχεται να εξεταστεί εφόσον στοιχειοθετηθούν πλήρως οι κατηγορίες.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις στρατιωτικές και δικαστικές αρχές να αξιολογούν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΕΘΑ για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρεται: «Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».