Κατασκοπεία στις ΕΔ για την Κίνα:ΝΑΤΟ, ΗΠΑ «ξεσκονίζουν» τον σμήναρχο- Σήμα σε νευραλγικές υπηρεσίες

Σοβαρές διαστάσεις, με ξεκάθαρες διεθνείς προεκτάσεις, προσλαμβάνει η υπόθεση διαρροής διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών μετά τη σύλληψη ανώτερου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων (σμήναρχος) με την κατηγορία κατασκοπίας υπέρ της Κίνας, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική.

Έχουν ενδιαφερθεί ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ενδιαφέρον για την εξέλιξη των ερευνών έχει εκδηλώσει το ΝΑΤΟ και ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σημαντικό μέρος του υλικού που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα φέρεται να αφορά σχέδια και επιχειρησιακά δεδομένα της Συμμαχίας, γεγονός που αναβαθμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τη διαβάθμισή της.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται 54χρονος ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος υπηρετούσε σε νευραλγική θέση στην Αττική, στον τομέα των επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού πολέμου. Ο αξιωματικός φέρεται να είχε πρόσβαση σε ευρύ φάσμα διαβαθμισμένων εγγράφων, όχι μόνο της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία διοχέτευε μέσω παράνομου λογισμικού.

Παρακολουθούσαν επί μήνες τον 50χρονο

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικής μονάδας στην Αττική, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμόδιων στρατιωτικών Αρχών, παρουσία Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση παρακολούθησης είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, όταν εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη που παρέπεμπαν σε αξιόποινες πράξεις βάσει του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, και συγκεκριμένα στη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σήμα σε νευραλγικές υπηρεσίες

Η δράση του αξιωματικού φέρεται να εντοπίστηκε αρχικά από την ΕΥΠ, η οποία ενημέρωσε το ΓΕΕΘΑ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με αποτέλεσμα να στηθεί κοινή επιχείρηση παρακολούθησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς έχει ομολογήσει τις πράξεις του, ενώ στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται πλέον και το στενό υπηρεσιακό του περιβάλλον, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο στρατολόγησης ή εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα αναβάθμισης κρίσιμων συστημάτων «υψηλής τεχνολογίας», άμεσα συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας. Για τον λόγο αυτό, στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει κρίσιμους Σχηματισμούς και Μονάδες, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.