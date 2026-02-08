Πράκτορες της διπλανής πόρτας: Οι υποθέσεις κατασκοπείας που συγκλόνισαν τη χώρα

Η σύλληψη του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για διαρροή απόρρητων πληροφοριών στην Κίνα, φέρνει στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα πως η Ελλάδα, λόγω της στρατηγικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο και του ρόλου της σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, αποτελεί «μαγνήτη» για ξένες μυστικές υπηρεσίες. Από την εποχή των «τουριστών» με τις φωτογραφικές μηχανές, έχουμε πλέον περάσει στην εποχή των drones, των «κλώνων» κεραιών κινητής τηλεφωνίας και της ψηφιακής διείσδυσης σε αμυντικά συστήματα.

Η διείσδυση ξένων μυστικών υπηρεσιών, ακόμη και στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ικανότητά τους να στρατολογούν αξιωματικούς σε κρίσιμα πόστα. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν έχουν αποκαλυφθεί μόνο στρατιωτικοί να κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ άλλων χωρών. Από τη «γυναίκα-φάντασμα» με βιτρίνα ένα κατάστημα ειδών χειροτεχνίας στο Παγκράτι, μέχρι το ζευγάρι των Κινέζων που φωτογράφιζε Rafale στην Τανάγρα, τους ομοεθνείς τους με εξοπλισμό «James Bond» στη Λούτσα και τον Αζέρο «τουρίστα» στη Σούδα, οι περιπτώσεις κατασκοπείας που αποκαλύφθηκαν στην Ελλάδα είναι ουκ ολίγες.

Φωτογράφιζαν Rafale στην Τανάγρα

Τον Ιούλιο του 2025, τέσσερις Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν όταν εντοπίστηκαν μέρα μεσημέρι να φωτογραφίζουν τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα. Επρόκειτο για ένα ζευγάρι 47 ετών με τον 15χρονο γιο τους και έναν 53χρονο φίλο τους. Η Αερονομία αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις τους καθώς φωτογράφιζαν τις εγκαταστάσεις και τα αεροσκάφη, τους ακινητοποίησε και κάλεσε την αστυνομία. Στο αστυνομικό τμήμα διαπιστώθηκε πως είχαν φωτογραφίσει τα πολεμικά αεροσκάφη με τα κινητά τους τηλέφωνα και σχηματίστηκε δικογραφία για κατασκοπεία.

Παρά τους ισχυρισμούς τους περί «τουρισμού», οι αρχές σημείωσαν πως, ενώ τους είχε ζητηθεί αρχικά από την ασφάλεια της ΕΑΒ να απομακρυνθούν, εκείνοι μετακινήθηκαν κάτω από μια γέφυρα για να συνεχίσουν τη φωτογράφιση των Rafale.

Ελληνικό μαχητικό τύπου Rafale, Φωτο αρχείου: Eurokinissi

Κινέζοι στη Λούτσα με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό

Σοκ προκάλεσε στην αστυνομία ο προηγμένος τεχνολογικών εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν δύο Κινέζοι, ηλικίας 29 και 31 ετών. Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2025 για εξαπάτηση πολιτών στα Σπάτα, έχοντας δημιουργήσει έναν «κλώνο» κεραίας κινητής τηλεφωνίας για να αποκτούν πρόσβαση στα κινητά ανυποψίαστων πολιτών.

Στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου τους εντοπίστηκε ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, η πολυπλοκότητα του οποίου παραπέμπει ακόμη και σε δράση μυστικών υπηρεσιών.

Ο προηγμένος εξοπλισμός των Κινέζων στη Λούτσα, Ελληνική Αστυνομία

Αζέρος φωτογράφιζε πλοία στον Ναύσταθμο της Σούδας

Τον Ιούνιο του 2025, μια ακόμη υπόθεση κατασκοπείας με «άρωμα ανατολής» αποκαλύφθηκε στην Κρήτη. Ένας 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν συνελήφθη στη Σούδα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως φωτογράφιζε... τον ουρανό και τα πουλιά, και πως η εμφάνιση των μαχητικών στα πλάνα του ήταν τυχαία. Οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση μιας νεαρής συνοδού του, η οποία φέρεται να διέφυγε στην Πολωνία.

Η υπόθεση της «Μαρίας Τσάλλα» (Ειρήνα Σμίρεβα)

Πρόκειται για την πλέον εμβληματική περίπτωση «βαθιά καλυμμένου πράκτορα» των ρωσικών υπηρεσιών (SVR). Η «Μαρία Τσάλλα» εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια καταστήματος με είδη πλεξίματος στο Παγκράτι και επαγγελματίας φωτογράφος.

Η βιτρίνα του κλειστού καταστήματος της «Μαρίας Τσάλλα» στο Παγκράτι, ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Είχε καταφέρει να αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την ΕΥΠ, λειτουργούσε ως «κοιμώμενη πράκτορας», χτίζοντας μια κοινωνική ζωή που θα της επέτρεπε μακροπρόθεσμα να διεισδύσει σε κρατικές δομές ή να λειτουργήσει ως σύνδεσμος για άλλους πράκτορες. Τελικά, διέφυγε στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2023, λίγο πριν οι ελληνικές αρχές προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Το δίκτυο κατασκοπείας στη Ρόδο το 2020

Την περίοδο της ελληνοτουρκικής κρίσης με το «Oruc Reis» στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκαλύφθηκε στη Ρόδο ένα δίκτυο που φέρεται να δρούσε υπέρ της Τουρκίας. Ενεπλάκησαν ένας 52χρονος Έλληνας μουσουλμάνος από τη Θράκη, μάγειρας σε πλοίο της γραμμής Ρόδος-Καστελλόριζο, και ένας 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο. Ο μάγειρας φωτογράφιζε και κατέγραφε τις κινήσεις των ελληνικών πολεμικών πλοίων, τους αριθμούς των σκαφών και τις θέσεις των δυνάμεων στο Καστελλόριζο, μεταφέροντας τις πληροφορίες στον προξενικό υπάλληλο. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε πολυετείς καθείρξεις.

Ο Γάλλος με το drone στη Σαμοθράκη (2018)

Το 2018, ένας Γάλλος υπήκοος συνελήφθη να κατοπτεύει με drone και προηγμένο εξοπλισμό στρατιωτικές περιοχές στη Σαμοθράκη και στον Έβρο. Η υπόθεση αυτή ανέδειξε τη χρήση των UAV ως το νέο αγαπημένο εργαλείο των κατασκόπων για την καταγραφή θέσεων ραντάρ και αντιαεροπορικών συστημάτων.

Η υπόθεση του Γερμανού «τουρίστα» στη Χίο (2013)

Μια κλασική περίπτωση κατασκοπείας πεδίου που συχνά υποτιμάται σημειώθηκε το 2013. Ένας 72χρονος Γερμανός συνελήφθη στη Χίο να φωτογραφίζει στρατόπεδα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στην κατοχή του βρέθηκαν πάνω από 700 φωτογραφίες και λεπτομερείς χάρτες με στρατιωτικά σημεία ενδιαφέροντος σε Χίο, Σάμο και Λέσβο. Παρά τους ισχυρισμούς του περί «χόμπι», η έρευνα έδειξε ότι οι πληροφορίες διοχετεύονταν σε τρίτη χώρα, πιθανώς την Τουρκία.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών (ΠΥΘΙΑ), 2004-2005

Παρότι παλαιότερη, παραμένει η μεγαλύτερη υπόθεση τεχνολογικής κατασκοπείας στην Ελλάδα. Άγνωστες ξένες υπηρεσίες (με έντονη φημολογία για τη CIA) είχαν εγκαταστήσει «σκιώδες» λογισμικό στο δίκτυο της Vodafone, παρακολουθώντας τα κινητά τηλέφωνα του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και σχεδόν όλου του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Γιώργος Βουλγαράκης παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών, Φεβρουάριος 2005/Eurokinissi

Η υπόθεση «ΠΥΘΙΑ» αποτελεί τον πρόδρομο των όσων βλέπουμε σήμερα στη Λούτσα, αποδεικνύοντας ότι η υποκλοπή δεδομένων είναι πλέον το πιο ισχυρό όπλο κατασκοπείας.