Υπόθεση κατασκοπείας: Στο «μικροσκόπιο» το διαβαθμισμένο υλικό και πρόσωπα γύρω από τον σμήναρχο

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 η απολογία του συλληφθέντος σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος προσήχθη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών, στον ανακριτή, για την σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε την Πέμπτη.



Ο σμήναρχος τέθηκε υπό κράτηση έως την Τρίτη (10/2), οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα. Κατά την αποχώρησή του από το Αεροδικείο, ο συνήγορός του ανέφερε ότι ο πελάτης του ήταν συνεργάσιμος και ψύχραιμος.

Σε διαθεσιμότητα

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Ακόμα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημητρίου Χούπη.



Στο στόχαστρο και άλλα πρόσωπα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash, το βάρος της έρευνας για τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας μετατοπίζεται πλέον και στο στενό του περιβάλλον, καθώς στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο έχουν μπει απόστρατοι αξιωματικοί και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του. Η έρευνα για τη δράση του επικεντρώνεται και στην περίοδο που υπηρετούσε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.



Κατά την προανάκριση, ο αξιωματικός κατονόμασε τον σύνδεσμο του στην Κίνα, στον οποίο φέρεται να απέστελνε πληροφορίες μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών.



Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι το κρίσιμο ζήτημα για τη στρατιωτική δικαιοσύνη, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΘΑ, που έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στην υπόθεση, είναι ο ακριβής όγκος και το περιεχόμενο του διαβαθμισμένου υλικού που ενδέχεται να διαρρεύσει στην Κίνα.



Η σύλληψη του αξιωματικού έγινε πριν διαρρεύσει ένα μεγάλο πακέτο κρίσιμων πληροφοριών, ενώ σύμφωνα με τις στρατιωτικές πηγές, εκείνος δεν είχε αντιληφθεί ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση.



Σύμφωνα με τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, οι ποινές για τέτοιου είδους παραβάσεις φτάνουν μέχρι και την ισόβια κάθειρξη, ενώ περιλαμβάνουν και την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στο άρθρο προβλέπεται ότι οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λαμβάνουν ποσοστό επί του συνόλου των αποδοχών τους ίσο με 80% ή 85% ανάλογα την περίπτωση.