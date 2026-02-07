Υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κρυφό κινητό του σμηνάρχου

Νέα και πολύ σοβαρά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση του κατηγορούμενου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ο σμήναρχος διέθετε δύο κινητά τηλέφωνα, το ένα εκ των οποίων ήταν επίσημα δηλωμένο στην υπηρεσία του. Ωστόσο το δεύτερο χρησιμοποιούταν για την αποστολή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Καταχωρημένο το πρώτο κινητό

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο ήταν καταχωρημένο στο αρμόδιο τμήμα και ακολουθούσε το πρωτόκολλο ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο ο αξιωματικός τοποθετούσε τη συσκευή σε ερμάριο εκτός του γραφείου του, πριν εισέλθει στην υπηρεσία του. Το γραφείο αυτό βρίσκεται στο τμήμα Γ4 του επιτελείου, όπου και εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο κατηγορούμενος έπαιρνε μαζί του στο χώρο εργασίας και ένα δεύτερο κινητό. Σε αυτή τη συσκευή, σύμφωνα με τις αρχές, είχε εγκατασταθεί ειδικό λογισμικό για την κρυπτογράφηση και την αποστολή δεδομένων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν ήδη εντοπιστεί σε φωτογραφίες που αποθηκεύτηκαν στη συσκευή δύο διαβαθμισμένα έγγραφα, τα οποία φέρονται να έχουν ήδη αποσταλεί.

Η CIA έχει ταυτοποιήσει τον Κινέζο στρατολόγο

Οι επιχειρήσεις με Κινέζους πράκτορες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως αναφέρουν πληροφορίες, βασίζονται σε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη CIA. Οι αμερικανικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν επίσης ταυτοποιήσει και τον Κινέζο στρατολόγο-χειριστή του κατηγορούμενου σμήναρχου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο Πεκίνο.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία στις αρχές καθώς εγείρονται ερωτήματα για την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και για το πώς οι ξένες υπηρεσίες καταφέρνουν να διεισδύουν σε κρίσιμες δομές του στρατιωτικού μηχανισμού.

Έρευνα και για δύο απόστρατους

Το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση κατασκοπείας εξετάζουν οι αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Συγκεκριμένα, δύο απόστρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αεροπορίας, διερευνάται αν είχαν στρατολογηθεί από τον 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος συνελήφθη μετά την κατηγορία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, το πρωί της Πέμπτης (5/2).

Αν και η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, διερευνάται και εμπλοκή και άλλων προσώπων που ενδεχομένως να συνέδραμαν σε αυτή την αποστολή, την οποία είχε αναλάβει ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος χθες το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον της προϊσταμένης της Εισαγγελίας του αεροδικείου, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του για το πρωί της Τρίτης.

Πληροφορίες και για ΝΑΤΟϊκές αποστολές

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο διοικητής της 128 σμηναρχίας στο Καβούρι για τουλάχιστον 18 μήνες διοχέτευε το Πεκίνο με μυστικές πληροφορίες και πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας, ακόμη και πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκές αποστολές.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο ήταν σμήναρχος, αλλά όχι ιπτάμενος, είχε τον έλεγχο των πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων και για αυτά τα συστήματα έδινε τις μυστικές πληροφορίες. Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ έχει μπει και ένα ταξίδι που πραγματοποίησε πριν από μερικούς μήνες στην Κίνα, καθώς εκεί ο 54χρονος ενδεχομένως να συνάντησε τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο, με τον οποίο βρισκόταν σε επικοινωνία και του έστελνε τις πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας.

Οι Κινέζοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέγγισαν τον σμήναρχο μέσα από κάποια διαδικτυακή εφαρμογή την οποία είχε εγκατεστημένη στο κινητό. Συγκεκριμένα, του έστειλαν μήνυμα και κατάφεραν να τον στρατολογήσουν και γι' αυτό τον λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία ίσως να έχουν στρατολογηθεί προκειμένου να κάνουν την ίδια δουλειά, δηλαδή να δίνουν πληροφορίες στο Πεκίνο για πολύ κρίσιμα ζητήματα.