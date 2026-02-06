Κατασκοπεία στις ΕΔ: Κατονόμασε τον «χειριστή» του στην Κίνα ο σμήναρχος-Στο μικροσκόπιο απόστρατοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των ελληνικών Αρχών για τη σοβαρή υπόθεση διαρροής πληροφοριώνπου φέρεται να αφορά συστήματα επικοινωνιών και κινήσεις μέσων και προσωπικού του ΝΑΤΟ και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με την έρευνα να οδηγεί στη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το βάρος της έρευνας μετατοπίζεται και στο στενό υπηρεσιακό και πρώην υπηρεσιακό περιβάλλον του 54χρονου Σμήναρχου, καθώς στο «μικροσκόπιο»έχουν μπει απόστρατοι αξιωματικοί και όχι μόνο.

Όπως προκύπτει, η έρευνα για τη δράση του ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του, επικεντρώνεται και στην περίοδο που υπηρετούσε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Κατά την προανάκριση στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος φέρεται να κατονόμασε τον «χειριστή» του στην Κίνα, στον οποίο απέστελλε διαβαθμισμένες πληροφορίες έναντι αμοιβής, μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών.

Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο ζητούμενο για τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη, την ΕΥΠ και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ —που έχει κομβικό ρόλο στην έρευνα— παραμένει ο ακριβής όγκος και το περιεχόμενο του διαβαθμισμένου υλικού που διέρρευσε.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Ο κατηγορούμενος αξιωματικός έλαβε γνώση του κατηγορητηρίου και ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί στο Αεροδικείο Αθηνών την ερχόμενη Τρίτη, και κρατείται σε εγκαταστάσεις της Αερονομίας στον Καρέα. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης θα τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα, με απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτρη Χούπη.

Σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, οι ποινές φυλάκισης φτάνουν μέχρι και την ισόβια κάθειρξη, ενώ περιλαμβάνουν ακόμη και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ΕθνικήςΆμυνας.

Τι ορίζεται ως μυστικές πληροφορίες

Το άρθρο 143 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, βάση του οποίου συνελήφθη ο 54χρονος Διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών στο Καβούρι, είναι συγκεκριμένο.

Ως μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας θεωρείται η κατάσταση γενικά του στρατού και του πολεμικού υλικού, τα έργα οχύρωσης, κρυπτογραφικά μέσα συνεννόησης, δίκτυο των στρατιωτικών συγκοινωνιών, θέσεις του στρατού, τόποι ανεφοδιασμού, η κατάσταση των προμηθειών σε όπλα, πολεμοφόδια, καύσιμα, τρόφιμα ή χρήματα.

Επιπλέον, το άρθρο 143 αναφέρει ως μυστικές πληροφορίες το σχέδιο οργάνωσης ή σύνθεσης του στρατού, τα προπαρασκευαστικά μέτρα επιστράτευσης ή κινητοποίησης του στρατού, τα σχέδια στρατιωτικής επιχείρησης, τις στρατιωτικές μετακινήσεις ή μεταφορές που εκτελούνται ή σχεδιάζονται, ακόμη και την κατάσταση της υγείας ή του φρονήματος και πειθαρχίας του στρατού.