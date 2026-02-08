Αποκάλυψη για την υπόθεση κατασκοπείας στις ΕΔ: Γυναίκα ο άνθρωπος-σκιά πίσω από τον σμήναρχο

Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις αναζητούν οι αρχές, οι οποίες εκτιμούν μάλιστα ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα. Πρόκειται μάλιστα για μια γυναίκα η οποία δεν έχει σχέση με τον στρατό και έχει πολύ υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων.



Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο.



Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.





Όπως μεταδίδει, επίσης, το ΕΡΤnews σχετικά με το προφίλ του Κινέζου πράκτορα, το επίθετό του δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.