Ο σύνδεσμος στο Πεκίνο και η συνάντηση με τον Σμήναρχο στην Αθήνα - Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία

Ακόμη δύο αποστράτους ερευνούν οι Αρχές για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο 54χρονος Σμήναρχος, που κατηγορείται ότι διέρρεε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα, κρατείται στο Αεροδικείο και θα απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Σημαντικά στοιχεία για τη δική του δράση αλλά και για τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο φέρεται να δίνει ο ίδιος στις ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Εμφανίζεται συνεργάσιμος, παρέχοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση απόρρητων εγγράφων και το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του.

Ο 54χρονος φέρεται να έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του ως άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, ο οποίος διαμένει στο Πεκίνο. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, το συγκεκριμένο πρόσωπο ταξίδεψε στην Αθήνα περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν την εξέλιξη της αποστολής που του είχε ανατεθεί.



Κατά τη συνάντηση αυτή, φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων. Το συγκεκριμένο κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου κατά τη σύλληψή του.

Το ταξίδι στην Κίνα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 2024 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια. Ωστόσο, φέρεται να μην είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, παρότι αυτό προβλέπεται από την ιδιότητά του ως εν ενεργεία αξιωματικού.



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος αρχικά του συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Μέσω σταδιακής προσέγγισης, φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη του και να του ζήτησε τη διοχέτευση απόρρητων εγγράφων υψίστης εθνικής σημασίας.

Η διαρροή των απόρρητων εγγράφων



Η επικοινωνία των δύο γινόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ ο 54χρονος φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και τα έστελνε στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.



Η διαρροή των εγγράφων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρεται να του είχε παραδοθεί κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Πληρωμές σε κρυπτονομίσματα

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και στοιχεία που φέρονται να δείχνουν ότι ο 54χρονος είχε λάβει πληρωμές σε κρυπτονομίσματα από τον ίδιο σύνδεσμο. Οι συναλλαγές αυτές ερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή των χρημάτων και η σύνδεσή τους με τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών.

Πιθανή στρατολόγηση άλλων αξιωματικών

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να έφερε σε επαφή τον 54χρονο με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί που διατηρούν επαφές με την Κίνα.

Συνάντηση στην Αθήνα το 2025

Σε ταξίδι στην Αθήνα το 2025 φέρεται να είχε συναντήσει ο 54χρονος σμήναρχος τον λεγόμενο «άνθρωπο-σκιά» από το Πεκίνο, όπως αποκαλύπτει το ΕΡΤnews. Ο Κινέζος πράκτορας, ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, είχε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση λίγων ωρών στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.



Οι Αρχές ερευνούν εάν κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση παραδόθηκαν απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

