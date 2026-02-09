Υπόθεση κατασκοπείας: Σε ποιες απόρρητες πληροφορίες εκτιμάται ότι είχε πρόσβαση ο σμήναρχος

Με καταιγιστικό ρυθμό βγαίνουν στο φως οι λεπτομέρειες της πολύκροτης υπόθεσης κατασκοπείας που συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, με έναν 54χρονο σμήναρχο να διαβιβάζει άκρως απόρρητα στοιχεία του ελληνικού στρατού στην Κίνα, μέσω ξένου προσώπου με το οποίο είχε έρθει σε επαφή, έναντι χρημάτων.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας οδηγήθηκε την Παρασκευή (6/2) στο Αεροδικείο, τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να απολογθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα αύριο Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνει όλο το δίκτυο επαφών του 54χρονου σμήναρχου, αλλά και οι τομείς πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων στις οποίες φέρεται να είχε πρόσβαση ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το MEGA, ένα πεδίο από το οποίο φέρεται να αντλούσε πληροφορίες ο 54χρονος είναι η ασφάλεια πληροφοριών και η κρυπτογράφηση (cyber security). Αυτό σχετίζεται με την ανθεκτικότητα των συστημάτων επικοινωνιών της μονάδας -στην οποία βρισκόταν- απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις. Τέτοιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία φαίνεται ότι κατέληγαν στο Πεκίνο.

Επιπλέον, ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για ξένα οπλικά συστήματα, όπως για τις επιδόσεις των συμμαχικών αεροσκαφών, δηλαδή τις πραγματικές δυνατότητες και τους περιορισμούς των αεροσκαφών 5ης γενιάς (π.χ. F-35).

Ο 54χρονος φαίνεται επίσης να αντλούσε πληροφορίες για δόγματα και τακτικές των Ενόπλων Δυνάμεων (Doctrines and Tactics), για τις απόρρητες συμφωνίες τυποποίησης που καθορίζουν πώς επικοινωνούν και πολεμούν μαζί οι διαφορετικές αεροπορίες.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κομμάτι, καθώς ο σμήναρχος εκτιμάται ότι είχε πρόσβαση στα πρωτόκολλα του NATO και στις συχνότητες στις οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους τα αεροσκάφη όταν, για παράδειγμα, πραγματοποιούν επιχειρήσεις.

Το λάθος που τον πρόδωσε

Η φερόμενη παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε μέσω των ψηφιακών «ιχνών» που άφηνε κατά τη χρήση κωδικών QR για την πρόσβασή του σε απόρρητα αρχεία. Μέσω αυτής της μεθόδου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να επιχειρούσε τη μετάδοση ιδιαίτερα ευαίσθητων στοιχείων τηλεμεταφορών και επικοινωνιών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ προς το Πεκίνο.

Η παρακολούθησή του έγινε πιο στενή τις τελευταίες δέκα ημέρες, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να διαβιβάσει νέο όγκο δεδομένων. Όταν το αρμόδιο κλιμάκιο μετέβη για τη σύλληψή του, φέρεται να ήταν έτοιμος να αποστείλει πληροφορίες, αφήνοντας πίσω του ψηφιακά ίχνη που επιβεβαίωσαν τη δραστηριότητά του.

Η «γυναίκα-κλειδί» πίσω από τον σμήναρχο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνελήφθη, δεν αποτελούσε την κορυφή του δικτύου. Αντίθετα, στο υψηλότερο επίπεδο φέρεται να βρίσκεται το πρόσωπο που τον προσέγγισε και τον έπεισε να διοχετεύσει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ φέρονται να διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που την απεικονίζει μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο αν ήταν εκείνη που προσέγγισε αρχικά τον αξιωματικό, καθώς και στο πότε και με ποιον τρόπο ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το επίθετο του φερόμενου Κινέζου κατασκόπου δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικής προέλευσης. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποιον τελικό αποδέκτη κατέληγαν οι απόρρητες πληροφορίες που φέρεται να διαβίβαζε.