Υπόθεση κατασκοπείας: Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος - Ο ρόλος της μυστηριώδους γυναίκας και ο «Στίβεν»

Ενώπιον του Αεροδικείου Αθηνών απολογείται σήμερα Τρίτη (10/2) ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή και διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΥΠ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και εξειδικευμένων στελεχών ηλεκτρονικού εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό επαφών και πιθανών συνεργών του κατηγορουμένου.

«Δεμένο» κατηγορητήριο μετά από πολύμηνη έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας που επικαλείται η ΕΡΤ, η δικογραφία θεωρείται «δεμένη», καθώς βασίζεται σε μακρόχρονη παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών και ανάλυση ηλεκτρονικών ιχνών που συνεχίζουν να επεξεργάζονται οι Αρχές. Ο κατηγορούμενος κρατείται στα κρατητήρια της Αερονομίας στον Καρέα, όπου προετοίμασε την απολογία του.

Κατά τις ίδιες πηγές, αναμένεται να επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά, όταν αποδέχθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Απολογείται σήμερα ενώπιον του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή και διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών.



Συνεχίζονται, παράλληλα,… pic.twitter.com/kGK19OgOWu — Flash.gr (@flashgrofficial) February 10, 2026

Αποστολή απόρρητων εγγράφων με κρυπτογράφηση

Το κατηγορητήριο περιγράφει οργανωμένη μεθοδολογία διαρροής πληροφοριών. Ο σμήναρχος φέρεται να χρησιμοποιούσε «μυστικό» κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε εγκατασταθεί κρυπτογραφημένο λογισμικό. Μέσω αυτού φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και στρατιωτικά σχέδια και τα απέστελλε ηλεκτρονικά στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κίνητρο της δράσης του ήταν οικονομικό, με την κατηγορία να αποδίδει την κατασκοπεία σε χρηματικά ανταλλάγματα.

Ρόλος-κλειδί μυστηριώδους γυναίκας

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στο δίκτυο. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται σε καταγεγραμμένες συναντήσεις του αξιωματικού με τον Κινέζο χειριστή του στην Αθήνα και εκτιμάται ότι αποτελούσε βασικό κρίκο διασύνδεσης.

Αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι ενδεχομένως κατείχε υψηλότερη θέση στην ιεραρχία του δικτύου, με ιδιαίτερη επιχειρησιακή αξία.

Έρευνες σε απόστρατους με επαφές στην Κίνα

Η έρευνα επεκτείνεται και σε απόστρατους αξιωματικούς που διατηρούν επαγγελματικές ή άλλες σχέσεις με κινεζικούς φορείς, εξετάζοντας πιθανά δίκτυα επικοινωνίας ή στρατολόγησης.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφαλείας αξιολογούν το εύρος και τη διαβάθμιση των πληροφοριών που διέρρευσαν, προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο ζημίας για την εθνική ασφάλεια.

Ο «Στίβεν» και η στρατολόγηση

Στην κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε ότι ο άνθρωπος που τον προσέγγισε χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν» - στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ξεκίνησε το 2025 έπειτα από συνάντηση σε εστιατόριο του Πειραιά. Αρχικά διακινούνταν γεωπολιτικές αναλύσεις χαμηλής διαβάθμισης, με αμοιβές 500-600 ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να διακινήθηκαν απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα υψηλής σημασίας.

Χρηματοδότηση μέσω ψηφιακών πορτοφολιών

Τα χρήματα καταβάλλονταν -κατά την ομολογία του- σε ψηφιακό πορτοφόλι συνδεδεμένο με το «κρυφό» κινητό. Τα ποσά φέρονται να ανέρχονταν σε περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

Για να αποφεύγει τον εντοπισμό, ο αξιωματικός πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, συχνά μεταμφιεσμένος, ώστε να μην κινεί υποψίες για την προέλευση των χρημάτων.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου κατασκοπευτικού δικτύου και να αναμένουν κρίσιμα στοιχεία από την ανάκριση και την ψηφιακή ανάλυση δεδομένων.